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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerini değerlendirdi.

Şimşek, artan öngörülebilirlik ve yatırımcı güvenindeki güçlenmenin etkisiyle ters dolarizasyon sürecinde önemli ilerleme sağlandığını belirtti.

TL MEVDUATIN PAYI SON 11 YILIN ZİRVESİNDE

Bakan Şimşek, açıklamasında Türk lirasına olan güvenin güçlendiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Çoklu şoklara rağmen, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı."

"TL'YE GÜVENİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Şimşek, ekonomi politikalarının temel hedeflerinden birinin Türk lirasına olan güveni kalıcı şekilde artırmak olduğunu vurguladı.

Bakan Şimşek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak amacıyla mevcut politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Açıklama, Türk lirası mevduatın bankacılık sistemindeki ağırlığının son yılların en yüksek seviyesine ulaşması açısından dikkat çekici bir gösterge olarak öne çıktı.