Mutlak butlan, CHP'li belediyelere operasyonlar derken vatandaşlar anket firmalarının sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Türkiye'nin siyasi gündemine bomba gibi düşen son araştırma anketi kulisleri hareketlendirdi.
Son anket sonuçları yayımlandı: Zirve el değiştirdi
Türkiye Veri Haritası'nın Temmuz ayı son seçim anketi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. CHP'de büyük düşüş, zirve el değiştirdi...Dilek Taşdemir
Türkiye Veri Haritası'nın 25-29 Temmuz tarihleri arasında 1.720 kişiyle gerçekleştirdiği seçim anketi sonuçları açıklandı.
"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Ankete göre YENİ Parti yüzde 31,2 oy oranıyla ilk sıraya yükselirken, AK Parti yüzde 29,2 ile ikinci sırada yer aldı. CHP ise ankette yüzde 4,8 oy oranıyla seçim barajının altında ölçüldü.
YENİ PARTİ ZİRVEYE ÇIKTI
Anket sonuçlarına göre YENİ Parti, bir önceki araştırmaya göre 0,7 puanlık artış göstererek yüzde 31,2 oy oranına ulaştı.
AK Parti ise 1 puanlık düşüşle yüzde 29,2 seviyesinde ölçülerek ikinci sırada yer aldı.
CHP YÜZDE 4,8 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Ankette CHP'nin oy oranı bir önceki ankete göre 0,9 puan artmasına rağmen yüzde 4,8 olarak açıklandı. Bu sonuçla CHP'nin seçim barajının altında kaldığı görüldü.
Diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:
YENİ Parti:Yüzde 31,2
AK Parti: Yüzde 29,2
DEM Parti: Yüzde 8,8
MHP: Yüzde 7,5
CHP: Yüzde 4,8
İYİ Parti: Yüzde 4,2
Zafer Partisi: Yüzde 3,7
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,6
Anahtar Parti: Yüzde 1,9
YENİ YOL Partisi: Yüzde 1,7
TİP: Yüzde 1,0
BBP: Yüzde 0,9
DP: Yüzde 0,3
BTP: Yüzde 0,3
Diğer: Yüzde 0,5