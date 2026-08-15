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Sosyal medyada yapılan tek bir ihbar, bir otomobil firmasına yönelik kapsamlı denetimin önünü açtı. Bir vatandaş, internette satışa çıkarılan 2026 model Tesla Model Y Standard'ın tavsiye edilen sıfır satış fiyatından daha yüksek bedelle ilana konulduğunu belirterek Ticaret Bakanlığı'na bildirimde bulundu.

Vatandaş, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'a yaptığı paylaşımda, ilandaki aracın sıfır satış fiyatından daha yüksek bedelle satıldığını belirterek inceleme yapılmasını istedi.

Paylaşılan ilan görüntüsünde Tesla Model Y Standard için 2 milyon 699 bin TL fiyat talep edildiği görüldü.

İHBAR ÜZERİNE DENETİM BAŞLADI

Bekir Kaplan, söz konusu bildirime verdiği yanıtta ilan ve ilgili şirket hakkında denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

İnceleme yalnızca Tesla'nın satış fiyatıyla sınırlı kalmadı. Şirketin faaliyetlerini mercek altına alan ekipler, farklı düzenlemelere aykırılıklar da tespit etti.

CEZALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Şirkete, iş yeri adresindeki değişikliği zamanında bildirmediği gerekçesiyle 28 bin 620 TL, iki araç için taşıt teslim belgesi düzenlemediği gerekçesiyle 57 bin 240 TL idari para cezası uygulandı.

Aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı ticari uygulamalar nedeniyle 50 bin TL ceza kesilirken, “6 ay ve 6 bin kilometre” şartını karşılamayan iki aracın pazarlanması nedeniyle de 200 bin TL ceza verildi.

Tesla Model Y'nin tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanması nedeniyle uygulanan ceza ise 99 bin TL oldu.

TOPLAM CEZA 434 BİN 860 TL

Denetim sonucunda şirkete uygulanan idari para cezalarının toplamı 434 bin 860 TL'ye ulaştı.

Kaplan, tüketici haklarının korunması ve güvenilir bir piyasa düzeninin sağlanması amacıyla hem fiziki piyasada hem de dijital platformlardaki ilanların denetlenmeye devam edeceğini belirtti.