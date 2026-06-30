Kaynak: DHA

İstanbul Valiliği, yarın kentte hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yükselmesi beklendiğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İstanbul’da yarın yılın en sıcak günü yaşanacak. İlimizde yarın (01.07.2026 Çarşamba) öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselecek. Hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları ve muhtemel orman yangınlarına karşı tedbirli davranmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.