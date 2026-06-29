Avrupa’nın batısında günlerdir etkisini sürdüren ve çok sayıda sıcaklık rekorunun kırılmasına neden olan sıcak hava dalgası yön değiştirerek Türkiye’yi etkisi altına almaya başladı.
Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Türkiye için 72 saat kritik geçecek
Avrupa’daki sıcak hava Türkiye’ye ulaştı. Bugün, yarın ve çarşamba sıcaklıkların birçok yerde mevsim normallerini 6-7 derece aşması beklenirken, Prof Dr. Orhan Şen’den Türkiye’de yaşayan yurttaşlara dikkat çeken uyarılar geldi.Kaynak: Haber Merkezi
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki 72 saatin özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısında kritik geçeceğini ifade ederek, vatandaşları hem aşırı sıcaklara hem de artan orman yangını riskine karşı uyardı.
Şen, Avrupa üzerinde günlerdir etkili olan “omega bloğu” adı verilen atmosferik sistemin sıcak havayı kıta üzerinde adeta hapsettiğini belirterek, “Avrupa’nın batısı bugünden itibaren serinlemeye başlıyor. Ancak sıcak hava Balkanlar üzerinden Türkiye’ye iniyor. Bugün, salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar birçok bölgede mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde seyredecek
Üç gün boyunca en yüksek sıcaklıkların Ege Bölgesi’nde görüleceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava dalgasından en fazla etkilenecek ilin Aydın olacağını söyledi. Şen, gölgede ölçülen hava sıcaklığının Aydın’da 42 dereceye kadar yükselebileceğini belirtirken, İzmir, Manisa ve Denizli’de de termometrelerin mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağını söyledi.
‘GÜNEŞ ALTINDA 50 DERECEYİ BULABİLİR’
Meteoroloji ölçümlerinin gölgede yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Şen, güneş altında hissedilen sıcaklığın ise çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekerek, “Söz konusu bu yükseklik güneş altında 50 dereceleri bulabilir” dedi.
EDİRNE, KIRKLARELİ 40 DERECE
Marmara Bölgesi’nde Edirne ve Kırklareli’nde sıcaklıkların 38-40 dereceye ulaşmasının beklendiğini belirten Prof. Dr. Şen, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale’nin de sıcak hava dalgasından etkileneceğini belirtti. Batı Karadeniz’de ise Kocaeli’nden Bartın’a kadar uzanan hatta sıcaklıkların 36-38 dereceye çıkmasının beklendiğini, bunun haziran ayı için oldukça sıra dışı olduğunu ifade etti. Ankara’da da sıcaklığın 32-33 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.
GÜNEYDOĞU 45 DERECE
Prof. Dr. Şen, Güneydoğu Anadolu’da görülecek 45 dereceye varan sıcaklıkların ise Avrupa’dan gelen sistemle bağlantılı olmadığını belirterek, bu değerlerin bölgenin kendi iklim özelliklerinden kaynaklandığını ancak temmuz ayında beklenen sıcakların haziran ayında görülmeye başlandığını söyledi.
İSTANBUL’DA RİSKLİ İLÇELER
İstanbul’da poyrazın serinletici etkisi nedeniyle sıcaklıkların Edirne kadar yükselmeyeceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, buna rağmen kentte termometrelerin 33-34 dereceyi göstereceğini söyledi. Ancak özellikle yoğun betonlaşmanın bulunduğu bölgelerde “ısı adası” etkisinin devreye gireceğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, “Gökdelenlerin ve yüksek yapılaşmanın olduğu bölgelerde hissedilen sıcaklık 2-3 derece daha fazla olabilir. Levent gibi yüksek gökdelenlerin olduğu yerler ve özellikle de Aksaray, Esenler, Bağcılar gibi yoğun yapılaşmanın bulunduğu ilçelerde vatandaşlar çok daha bunaltıcı bir sıcaklık hissedecek” dedi.
ARAÇ İÇİ SICAKLIĞI 60 DERECEYE ÇIKABİLİR
Prof. Dr. Orhan Şen, aşırı sıcaklarda park halindeki araçların iç sıcaklığının kısa sürede 50-60 dereceye ulaşabildiğini belirterek, araç içerisinde çakmak, parfüm ve benzeri basınçlı ürünlerin bırakılmaması gerektiğini söyledi. Çocukların ve evcil hayvanların da hiçbir koşulda araç içinde bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.
‘TROPİK GECELER’ DAHA TEHLİKELİ
Prof. Dr. Orhan Şen, yalnızca gündüz sıcaklıklarının değil gece sıcaklıklarının da sağlık açısından büyük risk oluşturduğunu belirtti. Gece sıcaklığının 20 derecenin altına düşmediği “tropik gece”lerin insan vücudunun dinlenmesini engellediğini söyleyen Prof. Dr. Şen, “Vücut gece boyunca kendini yenileyemezse sıcaklığın sağlık üzerindeki etkisi çok daha ağır olur. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar, çocuklar ve hamileler bu dönemde daha dikkatli olmalı. Öte yandan vatandaşlar, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı, bol sıvı tüketmeli ve doğrudan güneş altında uzun süre kalmamalı” diye konuştu.