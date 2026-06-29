Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Türkiye için 72 saat kritik geçecek

GÜNEYDOĞU 45 DERECE

Prof. Dr. Şen, Güneydoğu Anadolu’da görülecek 45 dereceye varan sıcaklıkların ise Avrupa’dan gelen sistemle bağlantılı olmadığını belirterek, bu değerlerin bölgenin kendi iklim özelliklerinden kaynaklandığını ancak temmuz ayında beklenen sıcakların haziran ayında görülmeye başlandığını söyledi.

İSTANBUL’DA RİSKLİ İLÇELER

İstanbul’da poyrazın serinletici etkisi nedeniyle sıcaklıkların Edirne kadar yükselmeyeceğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, buna rağmen kentte termometrelerin 33-34 dereceyi göstereceğini söyledi. Ancak özellikle yoğun betonlaşmanın bulunduğu bölgelerde “ısı adası” etkisinin devreye gireceğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, “Gökdelenlerin ve yüksek yapılaşmanın olduğu bölgelerde hissedilen sıcaklık 2-3 derece daha fazla olabilir. Levent gibi yüksek gökdelenlerin olduğu yerler ve özellikle de Aksaray, Esenler, Bağcılar gibi yoğun yapılaşmanın bulunduğu ilçelerde vatandaşlar çok daha bunaltıcı bir sıcaklık hissedecek” dedi.

ARAÇ İÇİ SICAKLIĞI 60 DERECEYE ÇIKABİLİR

Prof. Dr. Orhan Şen, aşırı sıcaklarda park halindeki araçların iç sıcaklığının kısa sürede 50-60 dereceye ulaşabildiğini belirterek, araç içerisinde çakmak, parfüm ve benzeri basınçlı ürünlerin bırakılmaması gerektiğini söyledi. Çocukların ve evcil hayvanların da hiçbir koşulda araç içinde bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.