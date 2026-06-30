Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı

Bakan Şimşek’in toplantılarda, Türkiye'nin gündeminde bir erken ya da baskın seçim olmadığını net bir dille ifade ettiği öğrenildi. Şimşek ayrıca, tavizsiz uygulanan rasyonel ekonomi programının meyvelerini vermeye başladığını, ancak bu olumlu sonuçların halkın günlük yaşantısında ve cebinde hissedilir hale gelmesi için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.