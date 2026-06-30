Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Sapanca istişare kampında masadaki bir numaralı başlık ekonomi oldu.
Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı
AK Parti Sapanca istişare kampında birinci gündem ekonomi oldu. Kampta, emekli maaşları ve dar gelirliler için uzun süredir üzerinde çalışılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) sisteminin devreye alınacağı açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...Gülsüm Hülya Sundu
Hayat pahalılığı ve enflasyonun detaylıca masaya yatırıldığı toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak önümüzdeki dönemin sosyal ve ekonomik yol haritasını paylaştı.
Kampın en dikkat çekici çıktısı ise emekli maaşları ve dar gelirliler için uzun süredir üzerinde çalışılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) sisteminin devreye alınacağı yönündeki açıklamalar oldu.
Hürriyet’te yer alan haberde; elde edilen bilgilere göre, bütçe planlamaları devam eden GETAD sisteminin ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hedefleniyor. Bu yeni model, mevcut sistemde köklü bir değişikliğe işaret ediyor.
Artık en düşük emekli maaşına altı ayda bir genel yasal düzenlemelerle zam yapmak yerine, doğrudan ihtiyaç sahibi haneler hedeflenecek.
Sistem, hanedeki kişi başına düşen geliri baz alacak. Örneğin; bir hanede kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte ikisinin altında kalıyorsa, devlet devreye girerek bu geliri tamamlayacak.
Böylece sınırlı bütçe kaynakları, geliri yüksek olan emekliler yerine doğrudan desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara aktarılacak.
İki gün süren kampta milletvekillerinin ekonomiye dair eleştiri ve sorularını dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunların çözümü için üç ana sütun üzerine inşa ettikleri stratejiyi şu şekilde özetledi:
Fahiş seviyelere ulaşan kira ve konut fiyatları, sosyal konut projelerinin ülke çapında hızlandırılıp yaygınlaştırılmasıyla çözüme kavuşturulacak.
İşletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlar atılarak üretim kapasitesi ve mevcut istihdam korunacak.
Emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısı, doğrudan hane gelirini güvence altına alan GETAD sistemiyle çözülecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldığı ve milletvekilleriyle birebir temaslar kurduğu kampta, siyasi kulislerde konuşulan erken seçim iddiaları da gündeme geldi.
Bakan Şimşek’in toplantılarda, Türkiye'nin gündeminde bir erken ya da baskın seçim olmadığını net bir dille ifade ettiği öğrenildi. Şimşek ayrıca, tavizsiz uygulanan rasyonel ekonomi programının meyvelerini vermeye başladığını, ancak bu olumlu sonuçların halkın günlük yaşantısında ve cebinde hissedilir hale gelmesi için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.