Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı

Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı

AK Parti Sapanca istişare kampında birinci gündem ekonomi oldu. Kampta, emekli maaşları ve dar gelirliler için uzun süredir üzerinde çalışılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) sisteminin devreye alınacağı açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Sapanca istişare kampında masadaki bir numaralı başlık ekonomi oldu.

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Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı - Resim: 2

Hayat pahalılığı ve enflasyonun detaylıca masaya yatırıldığı toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak önümüzdeki dönemin sosyal ve ekonomik yol haritasını paylaştı.

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Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı - Resim: 3

Kampın en dikkat çekici çıktısı ise emekli maaşları ve dar gelirliler için uzun süredir üzerinde çalışılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD) sisteminin devreye alınacağı yönündeki açıklamalar oldu.

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Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı - Resim: 4

Hürriyet’te yer alan haberde; elde edilen bilgilere göre, bütçe planlamaları devam eden GETAD sisteminin ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması hedefleniyor. Bu yeni model, mevcut sistemde köklü bir değişikliğe işaret ediyor.

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Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı - Resim: 5

Artık en düşük emekli maaşına altı ayda bir genel yasal düzenlemelerle zam yapmak yerine, doğrudan ihtiyaç sahibi haneler hedeflenecek.

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Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı - Resim: 6

Sistem, hanedeki kişi başına düşen geliri baz alacak. Örneğin; bir hanede kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte ikisinin altında kalıyorsa, devlet devreye girerek bu geliri tamamlayacak.

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Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı - Resim: 7

Böylece sınırlı bütçe kaynakları, geliri yüksek olan emekliler yerine doğrudan desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara aktarılacak.

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Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı - Resim: 8

İki gün süren kampta milletvekillerinin ekonomiye dair eleştiri ve sorularını dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunların çözümü için üç ana sütun üzerine inşa ettikleri stratejiyi şu şekilde özetledi:

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Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı - Resim: 9

Fahiş seviyelere ulaşan kira ve konut fiyatları, sosyal konut projelerinin ülke çapında hızlandırılıp yaygınlaştırılmasıyla çözüme kavuşturulacak.

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Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı - Resim: 10

İşletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlar atılarak üretim kapasitesi ve mevcut istihdam korunacak.

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Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı - Resim: 11

Emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısı, doğrudan hane gelirini güvence altına alan GETAD sistemiyle çözülecek.

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Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı - Resim: 12

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldığı ve milletvekilleriyle birebir temaslar kurduğu kampta, siyasi kulislerde konuşulan erken seçim iddiaları da gündeme geldi.

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Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı - Resim: 13

Bakan Şimşek’in toplantılarda, Türkiye'nin gündeminde bir erken ya da baskın seçim olmadığını net bir dille ifade ettiği öğrenildi. Şimşek ayrıca, tavizsiz uygulanan rasyonel ekonomi programının meyvelerini vermeye başladığını, ancak bu olumlu sonuçların halkın günlük yaşantısında ve cebinde hissedilir hale gelmesi için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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Emekli maaş zammına yeni formül geliyor: AK Parti kampından sızdı - Resim: 14
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