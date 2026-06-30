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Fenerbahçe, UEFA'dan gelen mali yaptırım kararıyla sarsıldı.

UEFA FENERBAHÇE'YE 7 MİLYON EURO PARA CEZASI UYGULADI

UEFA, finansal sürdürülebilirlik kuralları kapsamında yaptığı incelemeler sonucunda Fenerbahçe'ye para cezası verdi.

Sarı-lacivertli kulübün, 2025 takvim yılında yüzde 70'lik kadro maliyet oranı sınırını aşması nedeniyle 7 milyon Euro para cezasına çarptırıldığı açıklandı.

BİRÇOK AVRUPA KULÜBÜNE AYNI SEBEPTEN CEZA YAĞDI

Fenerbahçe'nin yanı sıra Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, OGC Nice, RC Strasbourg, AEK Atina ve Fiorentina da kadro maliyet oranını aşmaları nedeniyle UEFA tarafından para cezasına çarptırılan kulüpler arasında yer aldı.