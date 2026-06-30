Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji hava durumunu il il açıkladı: Bugün yağmur var mı? Sıcaklıklar nasıl olacak?

Meteoroloji hava durumunu il il açıkladı: Bugün yağmur var mı? Sıcaklıklar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Haziran Salı gününe ilişkin hava durumunu paylaştı.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji hava durumunu il il açıkladı: Bugün yağmur var mı? Sıcaklıklar nasıl olacak? - Resim: 1

Meteoroloji'nin raporuna göre ülke genelinde bunaltıcı hava sıcaklıkları etkili olurken, 81 ilde de yağış beklenmiyor

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Meteoroloji hava durumunu il il açıkladı: Bugün yağmur var mı? Sıcaklıklar nasıl olacak? - Resim: 2

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyredecek. Ortalama sıcaklık 35 dereceleri bulurken, bazı illerde termometreler 40 dereceyi gösterecek.

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Meteoroloji hava durumunu il il açıkladı: Bugün yağmur var mı? Sıcaklıklar nasıl olacak? - Resim: 3

İşte il il hava durumu:

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Meteoroloji hava durumunu il il açıkladı: Bugün yağmur var mı? Sıcaklıklar nasıl olacak? - Resim: 4

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji hava durumunu il il açıkladı: Bugün yağmur var mı? Sıcaklıklar nasıl olacak? - Resim: 5

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji hava durumunu il il açıkladı: Bugün yağmur var mı? Sıcaklıklar nasıl olacak? - Resim: 6

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji hava durumunu il il açıkladı: Bugün yağmur var mı? Sıcaklıklar nasıl olacak? - Resim: 7

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji hava durumunu il il açıkladı: Bugün yağmur var mı? Sıcaklıklar nasıl olacak? - Resim: 8

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BARTIN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

8 11
Meteoroloji hava durumunu il il açıkladı: Bugün yağmur var mı? Sıcaklıklar nasıl olacak? - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 27°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu

9 11
Meteoroloji hava durumunu il il açıkladı: Bugün yağmur var mı? Sıcaklıklar nasıl olacak? - Resim: 10

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji hava durumunu il il açıkladı: Bugün yağmur var mı? Sıcaklıklar nasıl olacak? - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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