Meteoroloji'nin raporuna göre ülke genelinde bunaltıcı hava sıcaklıkları etkili olurken, 81 ilde de yağış beklenmiyor
Meteoroloji hava durumunu il il açıkladı: Bugün yağmur var mı? Sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Haziran Salı gününe ilişkin hava durumunu paylaştı.Yunus Arıkan
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyredecek. Ortalama sıcaklık 35 dereceleri bulurken, bazı illerde termometreler 40 dereceyi gösterecek.
İşte il il hava durumu:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BARTIN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 27°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık