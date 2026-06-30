Meteoroloji hava durumunu il il açıkladı: Bugün yağmur var mı? Sıcaklıklar nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık