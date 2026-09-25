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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te yeni hizmete açılan Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda incelemelerde bulunuldu.

Bilecik Vali Yardımcısı Osman Altın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yurda gerçekleştirdikleri ziyarette öğrenciler için oluşturulan yaşam alanlarını yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında yurdun fiziki imkânları ve sosyal alanları gezilirken, öğrencilere sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Öğrencilerin eğitim hayatlarını güvenli, huzurlu ve konforlu bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla yurtlarda yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtildi.