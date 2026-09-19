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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan rapçi Sefo, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Sefo adıyla tanınan Seyfullah Sağır, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Sağır’ın evinde ekipler tarafından detaylı arama gerçekleştirildi.

ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ

Evindeki aramanın ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülen Sefo, buradaki işlemlerinin tamamlanması sonrası serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabından yaşananlara ilişkin açıklama yapan ünlü rapçi, evinde gerçekleştirilen aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını söyledi. Sefo ayrıca kendi isteğiyle bağımsız bir laboratuvarda da test yaptırdığını belirtti.

“SİZLERİN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM”

Uyuşturucu kullanımına ve özendirilmesine karşı olduğunu vurgulayan Sefo, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanımını ve özendirilmesini tasvip etmedim. Böyle bir konuda önce ailemin, sonra beni seven, yıllardır şarkılarımı dinleyen ve bana inanan sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağım”

Sefo, açıklamasının sonunda süreçte görev yapan devlet görevlilerine anlayış ve hassasiyetleri nedeniyle teşekkür etti.