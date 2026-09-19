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Kaynak: Haber Merkezi

Ağrı'da tespit edilen şap hastalığı vakaları üzerine harekete geçen İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu, salgını kontrol altına almak amacıyla radikal tedbirler aldı. Kentteki hayvan borsası 18 Eylül itibarıyla bir ay süreyle kapatılırken, karantina altındaki bölgelerde tüm hayvan hareketleri durduruldu.

Ağrı'da yayılım gösteren şap hastalığı, kent genelinde canlı hayvan ticaretini ve nakillerini durdurma noktasına getirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu’nun 2026/09 sayılı kararı doğrultusunda, bulaş riskini kesmek adına Ağrı İl Hayvan Borsası 18 Eylül tarihinden itibaren 30 gün süreyle faaliyetlerine ara verdi.

KARANTİNA BÖLGELERİNDE HAYVAN NAKLİNE GEÇİCİ ENGEL

Hastalığın çevre ilçe ve köylere yayılmasını engellemek amacıyla, vakaların görüldüğü yerleşim yerleri koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi. Karantina kapsamına alınan köylerden başka işletmelere veya canlı hayvan pazarına yapılacak her türlü hayvan sevkiyatı ve hareketi ikinci bir emre kadar askıya alındı.

YETİŞTİRİCİLERE BİYOGÜVENLİK ÇAĞRISI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, salgınla mücadelenin etkin şekilde yürütülebilmesi için bölgedeki hayvancılık işletmelerine uyarıda bulundu. Açıklamada, ekonomik kayıpların önüne geçilebilmesi adına besicilerin ve yetiştiricilerin karantina şartlarına strictly uyması ve işletmelerindeki biyogüvenlik tedbirlerini en üst düzeyde tutması gerektiği ifade edildi.

İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle: