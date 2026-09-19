Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın sonucu en çok merak edilen maçında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Papara Park'ta saat 20:00'de başlayan derbide hakem Batuhan Kolak düdük çalıyor.

TRABZONSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Leroy Sane, Yunus, Leao, Deniz

TRABZONSPOR 3-0 GALATASARAY CANLI ANLATIM

1' Batuhan Kolak'ın ilk düdüğüyle Trabzonspor-Galatasaray maçı başladı.

TRABZONSPOR SALAH İLE ÖNE GEÇTİ

4' Trabzonspor hızlı hücumda golü buldu. Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Mohamed Salah kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Bordo Mavililer 1-0 öne geçti.

👀 Trabzonspor, Mohamed Salah'ın şık çalım sonrası yaptığı vuruşla ikinci gole çok yaklaştı!#TSvGS #beINSPORTS pic.twitter.com/ae6lcPLWmy — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 19, 2026

SALAH İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

9' Salah'ın üst üste çalımlarla ceza sahası içerisinde pozisyona girdi. Şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

GALATASARAY SANE İLE TEHLİKE YARATTI

20' Galatasaray Sane ile tehlikeli geldi. Alman yıldız ceza sahasında kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şutta isabeti bulamadı. Top direğin dibinden auta gitti.

DENİZ'İN KAFA VURUŞUNDA DJU TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

35' Trabzonspor'da Dju, öşe vuruşundan gelen ortaya Deniz Gül'ün kafa vuruşunda topu çizgiden çıkararak golü önledi.

JAKOBS ONANA'YI GEÇEMEDİ

36' Sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Jakobs dar açıdan etkili şutunda Onana'yı geçemedi. Onana'nın son anda dokunduğu top direkten sekerek dışarı çıktı.

TRABZONSPOR SAVIOLO İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

39' Salah'ın pasında gelişine köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Saviolo farkı ikiye çıkardı.

DJU'NUN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

43' Muçi'nin pasında Dju kaleciyle karşı karşıya poziyonda topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyonda ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

SALAH SKORU 3-0'A GETİRDİ

44' Üst üste girdiği pozisyonlarda gole yaklaşan Dju bu kez Salah'a çıkardı. Kale önünde bu ikramı geri çevirmeyen Mısırlı yıldız skoru 3-0'a getirdi.