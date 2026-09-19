Özgür Özel, şehir mitingleri kapsamında ziyarette bulunduğu Yalova programından önce Murat Sabunca'ya önemli açıklamalarda bulundu.
Özgür Özel Mansur Yavaş'ın adaylığını ilan etti
YENİ Parti lideri Özgür Özel T24'ten Murat Sabunca'ya konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını engellemek için her yolun denendiğini belirten Özel, geçmişte "2 forvetimden birisi" dediği Mansur Yavaş'ın adaylığı için çarpıcı açıklamalarda bulundu.Aykut Metehan
Sabuncu'nun "Mansur Yavaş hala potansiyel Cumhurbaşkanı adayı mı?" sorusunu yanıtladı.
Özgür Özel'in Sabuncu'ya verdiği yanıt şöyle:
- Peki Mansur Bey hala potansiyel Cumhurbaşkanı adayı mıdır?
"Evet. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını ön seçimde belirlemek istedik. Ama o sırada yargı operasyonları olunca bunu halka da sorduk. 15,5 milyon oyla Ekrem İmamoğlu seçildi."
"Ekrem İmamoğlu o andan itibaren halkın cumhurbaşkanı adayıydı. Onu geri çekmek ancak kendi kararıyla olabilecek bir şey, milletin kararıyla olabilecek bir şey."
"O açıdan Ekrem İmamoğlu teknik olarak, hukuken aday olabildikçe cumhurbaşkanı adayıdır zaten. Ve Ekrem Bey'in başına bu geldiğinde Mansur Bey çok olgun bir tavır göstererek bu vakitten itibaren Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili iddiamı geri çekiyorum dedi. "
"Gitti Ekrem İmamoğlu'na. Hem ön seçimde oy verdi hem de arkasında durdu, durmaya devam ediyor. Bu çok önemli bir şey."
"Ama bir realite bu iktidar Ekrem İmamoğlu’nun adaylığından o kadar korkuyor o kadar üstüne gidiyor ki hani düşünün kelimelerden açılan davalar var."
"Geçen gün bir davadan haberdar oldum ve inanamadım. Defalarca baktık, sorduk. Şevket'le beraberdik, açtık bir daha bir daha okuduk. İki yıl, bir ay bir ceza vermişlerdi Ekrem Başkan'a."
"Verdikleri ceza Ekrem Başkan kürsüdeyken, AK Parti Tuzla Belediye Başkanı provokasyon yapıyor. Birileriyle kavga ediyor, laf söylüyor falan. Diyor ki "Siz ona uymayın provokasyon yapıyor. O burayı germeye gelmiş." 'O burayı germeye gelmiş' lafından hapis cezası verdi. Önden de iki beraat oldu."
"Şimdi hâl böyle olunca insan anlıyor ki Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar."
"Bu durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir. Ancak şurada hassas bir şey söyleyeyim. İlk günden beri söylüyorum. Kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz."
"Mansur Bey kendisi "Ekrem Bey'in iddiası devam ettikçe ben iddiamı çekiyorum" demişti. Sonuçta günün ruhuna uygun bir tutumdu ve şu an kendisi aday olmayı düşündükçe, hem bizim için, hem gelecek cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında sorumluluğu olanlar için hem de millet için çok önemli bir seçenek."