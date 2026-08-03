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Kaynak: Haber Merkezi

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Can Kolukısa, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

"Kapıcılar Kralı", "Züğürt Ağa" ve "Selamsız Bandosu" gibi unutulmaz yapımlarda rol alan sanatçı için ilk tören İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlendi.

VEFAT HABERİNİ AİLESİ DUYURDU

Can Kolukısa'nın vefat haberini ailesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımda, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Usta oyuncunun ölümü sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

NAKKAŞTEPE MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Türk tiyatrosu, sineması ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

1 Ağustos'ta yaşamını yitiren Kolukısa için ilk olarak İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene oğulları Emrah Kolukısa ve Deniz Chama, kızı Joal Yasmin Chama ile tiyatro camiasından sanatçılar ve sevenleri katıldı.

Anma töreninin ardından usta oyuncunun cenazesi Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kolukısa, Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CAN KOLUKISA KİMDİR?

14 Mayıs 1934'te Eskişehir'de doğan Can Kolukısa, oyunculuğa 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda başladı.

Kariyeri boyunca Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi önemli topluluklarda görev yaptı.

Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde tiyatro eğitimi alan Kolukısa, bu dönemde yazar Pınar Kür ile evlendi. Çiftin Emrah Kolukısa adında bir çocukları bulunuyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan "Kapıcılar Kralı", "Züğürt Ağa" ve "Selamsız Bandosu" başta olmak üzere birçok filmde rol alan Can Kolukısa, Türk sinema ve tiyatro tarihine önemli eserler kazandırdı.