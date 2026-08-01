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Kaynak: Haber Merkezi

Türk sinemasının usta isimlerinden Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti.

'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarda rol alan Kolukısa'nın vefat haberini ailesi duyurdu.

Oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

PEK ÇOK DİZİDE DE ROL ALDI

92 yaşında yaşamını yitiren Can Kolukısa, sinema kariyerinin yanı sıra televizyon dizilerinde de önemli rollerde yer aldı.

Usta oyuncu; Asmalı Konak, Gibi, Muhteşem Yüzyıl, İnci Taneleri ve son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerinde izleyici karşısına çıktı.

CAN KOLUKISA KİMDİR?

1934 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Can Kolukısa, Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde tiyatro eğitimi aldı.

Tiyatroya 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Kolukısa, kariyeri boyunca Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi birçok toplulukta görev yaptı.

Uzun sanat hayatı boyunca çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Can Kolukısa, Türk tiyatrosu ve sinemasının önemli isimleri arasında yer aldı.