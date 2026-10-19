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Kaynak: İHA

Girne’deki taşınmazlarını kullanamadıklarını öne süren iki Rum vatandaşının Türkiye aleyhine açtığı davada hukuki süreç sona erdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Yüksek Mahkemesi, İstinaf Mahkemesinin Türkiye lehine verdiği karara karşı yapılan başvuruyu kabul etmedi.

Davanın ilk aşamasında Bölge Mahkemesi, başvuranlardan birine 33 bin 440 euro, diğerine ise 38 bin 300 euro tazminat ödenmesine hükmetmişti. Ancak karar, Türkiye’nin GKRY mahkemelerinde yargılanamayacağı gerekçesiyle daha sonra kaldırıldı.

31 Ekim 2024 tarihli kararında İstinaf Mahkemesi, uluslararası hukuktaki devletlerin yargı bağışıklığı ilkesine dikkat çekti. Mahkeme, Türkiye’nin GKRY mahkemelerinde dava edilemeyeceğine hükmederek ilk derece mahkemesinin tazminat kararını geçersiz kıldı.

YÜKSEK MAHKEME BAŞVURUSUNU OY BİRLİĞİYLE REDDETTİ

İstinaf kararının ardından Yüksek Mahkemeye başvuran iki Rum vatandaşı, devlet dokunulmazlığı ilkesinin uygulanmasının hatalı olduğunu savundu. Başvuranlar ayrıca anayasal haklarının ve adil yargılanma ilkelerinin ihlal edildiğini ileri sürerek yedi ayrı hukuki konunun incelenmesini istedi.

Yüksek Mahkeme ise başvurunun gerekli yasal koşulları karşılamadığına karar verdi. Mahkeme, söz konusu başvuru yolunun istinaf kararlarını yeniden tartışmaya açmak veya davayı üçüncü bir yargılama aşamasına taşımak amacıyla kullanılamayacağını belirtti.

Başvuruda ileri sürülen gerekçelerin somut hukuki meseleleri ortaya koymadığını, daha çok önceki karara yönelik itirazlardan oluştuğunu değerlendiren mahkeme, gerekli şartların kanıtlanamadığı sonucuna vardı.

Oy birliğiyle alınan ret kararıyla birlikte, Türkiye lehine verilen istinaf hükmü geçerliliğini korudu ve tazminat talebine ilişkin hukuki süreç sona erdi.