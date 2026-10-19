Kaynak: ANKA

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan çalışanların yaşadığı mağduriyete dikkat çekmek ve "kademeli emeklilik" talebini yinelemek için Ankara Ulus’ta alanlara indi. EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, 4,5 milyon çalışanın acil çözüm beklediğini vurgulayarak, "Sistem daha fazla çalışana ödül vereceğine ceza veriyor. Biz ayrıcalık değil, hakkımızı istiyoruz" dedi.

Ulus’taki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen EMADDER üyeleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Gruptan yükselen ortak ses, emeklilik sistemindeki derin eşitsizliğe son verilmesi yönündeydi.

Emeklilikte Adalet Derneği üyeleri, Ulus Atatürk Anıtı önünde toplandı. Eyleme, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal, DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de destek verenler arasında yer aldı.

"BİR GECELİK FARK, 20 YILLIK MAĞDURİYET YARATTI"

Basın açıklamasını gerçekleştiren EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından ortaya çıkan tabloyu eleştirdi. 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası sigorta girişleri arasındaki bir günlük farkın, emeklilik hakkında 17 ila 20 yıllık bir uçurum yarattığına dikkat çeken Uğurlu, "EYT ile hakkına kavuşanlara karşı değiliz. Ancak bir kesimin mağduriyeti çözülürken, bir başka kesimin mağduriyetinin kader haline getirilmesini reddediyoruz. Yasalar insan içindir; adalet, birinin hakkını verirken diğerini yok saymamaktır" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLİK PİYANGO DEĞİL, ALIN TERİDİR"

Çalışma hayatında 10 bin ila 12 bin gün gibi yüksek prim ödemelerine ulaşan emekçilerin emeklilik için yıllarca bekletilmesinin çelişkili olduğunu belirten Uğurlu, mevcut sisteme şu sözlerle tepki gösterdi:

"Aynı çalışma ortamında bulunduğumuz, aynı primleri ve hatta çok daha fazlasını ödediğimiz halde ayrıştırılmayı kabul etmiyoruz. Emeklilik hakkı bir piyango değil, insan hayatının ve alın terinin karşılığıdır. Bize bütçe bahaneleriyle gelmeyin; biz primlerimizi peşin ödedik. Para söz konusu olduğunda nasıl hesap soruluyorsa, emek söz konusu olduğunda da adalet sağlanmalıdır. Biz borçlu değil, alacaklıyız."

MECLİS’E ÇAĞRI: SLOGAN DEĞİL, YASA BEKLİYORUZ

Yaklaşık üç buçuk yıldır hak arayışında olduklarını, bu süreçte emekçilerin geçim sıkıntısı, işsizlik ve sağlık sorunlarıyla baş başa bırakıldığını hatırlatan Uğurlu, siyaset kurumuna da net bir mesaj verdi. Çözüm adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olduğunun altını çizen Uğurlu, açıklamasını "Biz Meclis'ten kavga ya da kaos değil, sadece çözüm istiyoruz. Milletvekillerinden slogan değil, yasa bekliyoruz. Bizi sadece seçimden seçime hatırlayan anlayışı reddediyoruz. Artık söz değil, sonuç görmek istiyoruz. Bu yalnızca bir emeklilik talebi değil, onurlu bir adalet mücadelesidir" sözleriyle noktaladı.