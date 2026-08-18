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Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Uşak’ta kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. İç sulardaki canlı çeşitliliğini artırmak, balık stoklarını güçlendirmek ve sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğini desteklemek hedefleriyle Göğem Göleti’ne yavru sazanlar bırakıldı.

Kent sınırları içerisindeki 19 ayrı gölette yürütülen faaliyetler doğrultusunda toplam 433 bin pullu sazan yavrusu suyla buluşturuldu. Doğal ekosistemin korunması ve balık varlığının yarınlara aktarılması bakımından kritik öneme sahip bu hamle ile yavru balıkların ortama uyum sağlayarak popülasyonu artırması bekleniyor.

Düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Serdar Kartal’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ergün Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Dr. Sabri Ceylan, İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hüseyin Tekin ile Göğem Köyü Muhtarı Hüseyin Bayraktutan katıldı.

Balıklandırma programının tamamlanmasının ardından Zafer Tabiat Parkı’na geçen Vali Kartal, alanda sürdürülen projeleri yerinde inceledi. Yetkili isimlerden bölgedeki son durum hakkında brifing alan Kartal, doğal çevrenin muhafaza edilerek geleceğe taşınmasının şart olduğuna dikkat çekti.