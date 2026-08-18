Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz ve durdurulamayan hayat pahalılığı, milyonlarca emekliyi adeta bir hayatta kalma mücadelesinin içine itti.
ASAL’ın son anketinde emekli maaşı damga vurdu
Açlık sınırının 35 bin TL'yi aştığı, İstanbul'da kiraların 40 bin TL'ye dayandığı bir ortamda ASAL araştırmanın son anketinde 3,2'lik kesim emekli maaş ve asgari ücretini en büyük sorun olduğunu belirtti.Süleyman Çay
Açlık sınırının 35 bin lirayı aştığı mevcut tabloda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın ilk 6 aylık (Ocak-Haziran) enflasyon verisine göre Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 17,76 oranında zam yapıldı.
Ancak bu artışla 23 bin 532 TL seviyesine yükselen en düşük emekli maaşı, mutfaktaki yangını söndürmeye yetmedi.
Özellikle megakent İstanbul'da ortalama konut kiralarının 30 ila 40 bin TL bandına ulaştığı günümüzde, asgari yaşam standartlarının bile altında kalan emekli aylığıyla barınma ve beslenme ihtiyaçlarını aynı anda karşılamak imkansız hale geldi.
Giderek ağırlaşan yaşam koşullarına isyan eden vatandaşlar, sokaktaki nabzı tutan YENİÇAĞ mikrofonlarına konuştu. Çaresizliğini dile getiren pek çok emekli, "Yapılan bu zam ne kiramıza yetiyor ne de evde pişen aşa çare oluyor" diyerek mevcut ekonomi politikalarına ve yetersiz zam oranlarına tepki gösterdi.
Sokakta, pazarda ve markette her geçen gün daha da derinden hissedilen bu geçim sıkıntısı, kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını da doğrudan şekillendirdi.
Asal Araştırma tarafından Ağustos ayı için gerçekleştirilen "Türkiye'nin en önemli sorunu sizce nedir?" başlıklı çalışmada oldukça çarpıcı veriler ortaya çıktı.
Ankete katılanların dörtte üçüne yakını ülkenin bir numaralı gündeminin 'ekonomi ve hayat pahalılığı' olduğunu belirtti.
Araştırma sonuçlarına göre; vatandaşların yüzde 61,5'i Türkiye'nin en acil çözüm bekleyen ve en büyük sorununun ekonomik kriz olduğunun altını bir kez daha çizdi.
Emekli maaşı ve asgari ücret sorunu ise 3,2 ile ilk 5 sorun içerisinde yer aldı.