ASAL’ın son anketinde emekli maaşı damga vurdu

Giderek ağırlaşan yaşam koşullarına isyan eden vatandaşlar, sokaktaki nabzı tutan YENİÇAĞ mikrofonlarına konuştu. Çaresizliğini dile getiren pek çok emekli, "Yapılan bu zam ne kiramıza yetiyor ne de evde pişen aşa çare oluyor" diyerek mevcut ekonomi politikalarına ve yetersiz zam oranlarına tepki gösterdi.