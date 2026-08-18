Petrol piyasalarında Orta Doğu kaynaklı arz güvenliği endişeleri yeniden güç kazandı.
Akaryakıtta zam alarmı: Uzmanlar bu kez tek tek saydı
Petrol fiyatları, İran ile ABD arasındaki gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin sert şekilde düşmesiyle yeniden yükseldi. Brent petrol 91,14 dolara çıkarken, uzmanlar akaryakıt fiyatlarını etkileyebilecek kritik gelişmeleri ve piyasadaki riskleri tek tek değerlendirdi.Kaynak: Diğer
İran ile ABD arasındaki gerilimin tırmanması ve diplomatik çözüm umutlarının zayıflamasıyla Brent petrolün ekim vadeli kontratı yüzde 0,3 yükselerek varil başına 91,14 dolara çıktı.
Sözcü'nün haberine göre, bu seviye, Brent petrolün 30 Temmuz'dan bu yana gördüğü en yüksek düzey oldu. ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varil fiyatı da 85,04 dolara yükseldi.
AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN KRİTİK GELİŞMELER
Petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye'deki akaryakıt piyasası açısından da yakından takip ediliyor. 28 Şubat'tan bu yana motorine yaklaşık 20 lira zam gelmesi, yeni petrol hareketlerinin pompaya olası yansımalarını daha da önemli hale getirdi.
UZMANLAR TEK TEK SAYDI: HÜRMÜZ BOĞAZI BAŞROLDE
KCM Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ABD-İran ilişkilerinin giderek daha kırılgan hale geldiğine dikkat çekti. Waterer, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmanın henüz görünür olmadığını ve bölgedeki gemi trafiğinin son derece düşük seviyelerde kaldığını belirtti.
Kpler verilerine göre cumartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca 5 ticari gemi geçerken, pazar günü herhangi bir geçiş kaydedilmedi. Önceki hafta sonunda ise boğazdan 31 ticari gemi geçmişti.
Petrol tankerlerinin geçişindeki bu sert düşüş, bölgeden gerçekleştirilen petrol sevkiyatının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri artırdı.
İKİNCİ KRİTİK RİSK BAB EL-MENDEB
Uzmanların dikkat çektiği bir diğer nokta ise Kızıldeniz'in güney girişindeki Bab el-Mendeb Boğazı.
Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait olduğunu öne sürdükleri bir askeri gemi ile 4 eskort gemisine füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.
Hürmüz Boğazı ile Bab el-Mendeb'in aynı anda baskı altında kalması, küresel petrol arzı açısından riskleri artırıyor. Waterer da iki stratejik geçiş noktasındaki baskının devam etmesi halinde küresel petrol arzında daha ciddi sorunlar yaşanabileceğine işaret etti.
İRAN-ABD GÖRÜŞMELERİ FİYATLARIN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK
İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin Umman ile ayrı bir anlaşma üzerinde görüştüğü bildirilirken, Tahran tarafların anlaşmaya yaklaştığını belirtiyor.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman'a yönelik askeri müdahale tehdidinde bulunması, diplomatik çözüm ihtimaline ilişkin belirsizliği artırdı.
Basında yer alan haberlere göre Trump yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusu ile perde arkasında görüşmeler başlatması ise diplomatik kanalın tamamen kapanmadığı şeklinde yorumlandı.
GÖZLER PETROL VE AKARYAKIT FİYATLARINDA
Petrol piyasasında bundan sonraki yönü; İran-ABD görüşmelerinin seyri, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yeniden başlayıp başlamayacağı ve Kızıldeniz'deki güvenlik koşulları belirleyecek.
Brent petrolün 90 doların üzerindeki seyrini sürdürmesi halinde Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına olası yansımalar da piyasaların yakın takibinde olacak.