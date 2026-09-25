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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen “Anadolu’dakiler: 81 İl 81 Ürün Programı” kapsamında Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen Ürün Analiz Çalıştayı’nda, Ünye Belediyesi tarafından coğrafi işareti alınan İzabella Üzümü’nün üretimden markalaşmaya, katma değerli ürünlerden pazarlamaya kadar geleceğe yönelik potansiyeli ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Anadolu’nun yerel değerlerini, yöresel ürünlerini ve üretim potansiyelini geleceğe taşımak amacıyla yürütülen “Anadolu’dakiler: 81 İl 81 Ürün Programı” kapsamında Ünye’de önemli bir çalıştay gerçekleştirildi. Ünye’nin önemli yöresel değerlerinden biri olan İzabella Üzümü tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Çalıştaya Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve ilgili paydaşlar katıldı.

Karadeniz Bölgesi’nin iklim ve coğrafi koşullarına uyum sağlayarak özellikle kırsal alanlarda doğal olarak yetişen İzabella Üzümü’nün ekonomik bir değere dönüştürülmesi amacıyla Ünye İlçe Belediyesi tarafından önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Ünye Belediyesi tarafından İzabella Üzümü’nün coğrafi işareti alınırken, ürünün yalnızca sofralık bir ürün olarak değil, farklı katma değerli ürünlere dönüştürülerek üreticilere ve bölge ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

“İZABELLA ÜZÜMÜNÜ KATMA DEĞERLİ BİR ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ”

Ünye İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, İzabella Üzümü’nün geçmişten günümüze Karadeniz coğrafyasında kendine önemli bir yetişme alanı bulduğunu belirterek, ürünün özellikle kırsal kesimde ekonomik bir değere dönüştürülmesi amacıyla çalışma başlattıklarını ifade etti.

İzabella Üzümü’nün 1800’lü yıllarda Kuzey Amerika’dan bölgeye geldiğini ve Karadeniz’in yağışlı, nemli ve güneşli iklim koşullarında verimli şekilde yetiştiğini belirten Mehel, geçmiş dönemde üzümün önemli bir bölümünün değerlendirilemeden döküldüğünü, sınırlı miktarda sofralık olarak tüketildiğini ve bir bölümünün de pekmez yapımında kullanıldığını söyledi.

Ünye İlçe Belediyesi olarak bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla Yöresel Ürünler Üretim Merkezi ve Aşevi bünyesinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Mehel, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara ekonomik katkı sağlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Mehel, şöyle konuştu: “Hüseyin Başkanımızın belediye başkanı seçilmesinden sonra, kırsal bölgelerimizde kendiliğinden yetişen, herhangi bir ek madde, gübre ve ilaç istemeyen bu üzümün çoğunlukla döküldüğünü gördük. Bu ürünümüzün bir katma değer olarak kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlaması amacıyla çalışmalarımıza başladık.”

Üzümün özellikle Eylül ve Ekim aylarında üreticilerden toplanarak üzüm suyu üretiminde değerlendirildiğini belirten Mehel, “İzabella Üzüm Suyu” adıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ürünün coğrafi işaretinin de alındığını ifade etti.

Mehel, Ünye Belediyesi’nin yöresel ürünler alanındaki çalışmalarının yalnızca üzüm suyuyla sınırlı olmadığını belirterek, üzüm suyundan pestil ve köme üretimi için de önemli bir adım attıklarını söyledi. Başkan Yardımcısı Mehel, “Üzüm suyuyla alakalı çalışmalarımızın devamında şu anda temelini atmış olduğumuz pestil ve köme üretimi de var. İnşallah kısa bir sürede üzüm suyuyla, pestille, kömeyle ve sizlerin bugün ortaya koyacağı fikirler, yaklaşımlar neticesinde seri üretime geçmiş olacağız” diye konuştu.

AKPINAR: “ORDU’DA 10 ÜRÜN ARASINDA İZABELLA ÜZÜMÜ BİRİNCİ SIRADA YER ALDI”

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar ise “Anadolu’dakiler: 81 İl 81 Ürün” programının Türkiye’nin 81 ilinde yerel ürünlerin öne çıkarılması amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

Her il için bir ürünün belirlenmesi sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Akpınar, Ünye İzabella Üzümü’nün yapılan değerlendirmeler sonucunda öne çıktığını ifade etti.

Akpınar, “81 İlde 81 Ürün, Anadoludakiler adı altında Türkiye’nin bütün illerinde devam ediyor ve her ilde bir ürün seçildi. Sonunda da biz Ünye İzabella Üzümünü seçtik. Aslında daha önce bununla ilgili bir çalışma yapıldı. O çalışmaya katılan çok değerli katılımcılarımız var, onlara da teşekkür etmek istiyorum.” dedi. Yaklaşık 10 ürünün değerlendirildiği süreçte İzabella Üzümü ve üzüm suyunun birinci sırada yer aldığını belirten Akpınar, düzenlenen çalıştayın ürünün geleceği açısından önemli bir aşama olduğunu söyledi.

Akpınar, “Nihayetinde Ordu’da yaklaşık 10 ürün içerisinde birinci sırada İzabella üzümü ve üzüm suyu yer aldı. Bugün de onunla ilgili bir çalıştay yapıp inşallah nihai bir evreye, en azından önemli bir merhaleden geçmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

İZABELLA ÜZÜMÜNÜN GELECEĞİ İÇİN ORTAK AKIL

Çalıştayta açılış konuşmalarının ardından ürün analiz oturumunda İzabella Üzümü’nün mevcut durumu, üretim standartları, üretim kapasitesinin geliştirilmesi, pazarlama ve markalaşma imkanları, katma değerli ürün potansiyeli ve geleceğe yönelik eylem planları değerlendirildi.

Ünye Belediyesi tarafından coğrafi işareti alınan İzabella Üzümü’nün, üzüm suyu, pestil ve köme gibi katma değerli ürünlerle ekonomiye kazandırılması ve kırsal kesimde üreticilere yeni gelir imkanları oluşturulması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen çalıştayın, Ünye’nin yöresel değerlerinden biri olan İzabella Üzümü’nün daha geniş kitlelere tanıtılması, üretim ve işleme süreçlerinin geliştirilmesi ve ürünün sürdürülebilir bir ekonomik değere dönüştürülmesi açısından önemli katkılar sunması bekleniyor.