İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 11'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. 11 kişiden 8'i tutuklandı, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz,

Elif Karaarslan ve Leha Ahsen Alkan tutuklanırken; Gizem Melissa Alagöz, Oğuz Sarıpınar ve Özlem Parlu; hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamalarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha polis ekiplerince gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında bugün 19 kişi gözaltına alınmış oldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.