Oyuncu Hande Erçel'in ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan test sonucu çıktı.
Hande Erçel uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Test sonuçları yeniden incelenecek
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Hande Erçel'den alınan örnekte morfin ve kodein tespit edildi. Savcılık bulguların ilaç kaynaklı olup olmadığının tespiti için dosyayı ihtisas kuruluna gönderdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bildirdiğine göre savcılık, söz konusu bulguların ilaç etken maddesi olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu'na yazı yazdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan isimlere ilişkin test sonuçları gelmeye başladı.
T24'ün haberine göre soruşturma çerçevesinde yurt dışından gelerek Adlî Tıp Kurumu'nda örnek veren oyuncu Hande Erçel'in test sonucunda, idrar örneğinde morfin ve kodein tespit edildiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aktardığına göre savcılık, test sonucunda yer alan morfin gibi bazı metabolitlerin ilaç etken maddesi olup olmadığının değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu olan 5. İhtisas Kurulu'na yazı gönderdi.
