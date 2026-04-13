Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan analiz raporunda bazı isimlere ilişkin test sonuçları netleşti.

Rapora göre, yapılan incelemelerde üç ismin saç örneklerinde kokain ve ilgili metabolitlerine rastlandığı belirtildi.

TEST SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu’nun gerçekleştirdiği analizlerde, oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile müzisyenler Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş’ın örneklerinde uyuşturucu madde bulgularına ulaşıldığı ifade edildi.

Söz konusu testlerin, soruşturma kapsamında alınan numuneler üzerinden yapıldığı ve teknik inceleme sürecinin tamamlandığı aktarıldı.

Yetkililer, elde edilen bulguların soruşturma dosyasına girdiğini belirtirken, adli sürecin devam ettiğini vurguladı. Konuya ilişkin nihai kararın yargılama sürecinde netleşmesi bekleniyor.