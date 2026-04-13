Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında artışı almıştı. Ancak yapılan artış en düşük emekli maaşına fayda etmemişti. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL’ye gelmişti.
Emekli maaş zammını kuruşu kuruşuna bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz ayı için net rakam verdi
Ocak zammı hayat pahalılığı karşısında eriyen emekli ve memur, nefesini Temmuz ayı için tuttu. Uzman isim Özgür Erdursun, 6 aylık enflasyon farkını hesapladı: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?Derleyen: Süleyman Çay
Yapılan zam oranı ne emekliyi ne memuru memnun etmişti. Açlık sınırı şimdiden 35 bin TL sınırına dayandı. Hayat pahalılığı emeklinin cebini bağlıyor. Bu noktada son bir umut gözler temmuz zammına çevrildi.
Emekliler, Ocak ayında 4,84 ve Şubat ayında 2,96 ilk olarak cebe koydu. Mart ayı için de yüzde 1,94 zammı hak eden emekliler böylece üç ayda yüzde 10.04 zammı almıştı.
TÜİK’in paylaştığı 2026 yılı ilk çeyrek (Ocak-Mart) verileri, Temmuz ayında yapılacak maaş güncellemeleri için kritik bir eşiği geride bıraktı. Üç aylık kesinleşen rakamlar ve SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un projeksiyonları, milyonlarca hak sahibi için yeni bir gelir tablosunu ortaya çıkarıyor.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin eklenmesiyle oluşacak nihai tabloya dair öngörülerini paylaştı.
Erdursun'un beklentisine göre, yılın ilk 6 ayı tamamlandığında: SSK ve Bağ-Kur emeklileri ortalama yüzde 15 enflasyon farkı, memur ve memur Emeklileri ortalama yüzde 11 enflasyon farkı alacak.
Özgür Erdursun’ın hesaplamasına göre en düşük emekli aylığı 20 bin TL’den 23 bin TL’ye geliyor. En düşük memur emekli maaşı 27 bin 772 TL’den 30 bin 826 TL’ye çıkıyor.
Erdursun'un yüzde 15’lik olası artış senaryosuna göre, mevcut emekli aylıklarının Temmuz ayında ulaşması beklenen seviyeler şu şekilde:
|
Mevcut Emekli Aylığı
|
Tahmini Yeni Maaş (Temmuz)
|
20.000 TL
|
23.000 TL
|
25.000 TL
|
28.750 TL
|
30.000 TL
|
34.500 TL
|
35.000 TL
|
40.250 TL
|
40.000 TL
|
46.000 TL
|
45.000 TL
|
51.750 TL
|
50.000 TL
|
57.500 TL