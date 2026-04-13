Yeniçağ Gazetesi
13 Nisan 2026 Pazartesi
Emekli maaş zammını kuruşu kuruşuna bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz ayı için net rakam verdi

Emekli maaş zammını kuruşu kuruşuna bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz ayı için net rakam verdi

Ocak zammı hayat pahalılığı karşısında eriyen emekli ve memur, nefesini Temmuz ayı için tuttu. Uzman isim Özgür Erdursun, 6 aylık enflasyon farkını hesapladı: En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammını kuruşu kuruşuna bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz ayı için net rakam verdi - Resim: 1

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında artışı almıştı. Ancak yapılan artış en düşük emekli maaşına fayda etmemişti. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL’ye gelmişti.

Emekli maaş zammını kuruşu kuruşuna bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz ayı için net rakam verdi - Resim: 2

Yapılan zam oranı ne emekliyi ne memuru memnun etmişti. Açlık sınırı şimdiden 35 bin TL sınırına dayandı. Hayat pahalılığı emeklinin cebini bağlıyor. Bu noktada son bir umut gözler temmuz zammına çevrildi.

Emekli maaş zammını kuruşu kuruşuna bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz ayı için net rakam verdi - Resim: 3

Emekliler, Ocak ayında 4,84 ve Şubat ayında 2,96 ilk olarak cebe koydu. Mart ayı için de yüzde 1,94 zammı hak eden emekliler böylece üç ayda yüzde 10.04 zammı almıştı.

Emekli maaş zammını kuruşu kuruşuna bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz ayı için net rakam verdi - Resim: 4

TÜİK’in paylaştığı 2026 yılı ilk çeyrek (Ocak-Mart) verileri, Temmuz ayında yapılacak maaş güncellemeleri için kritik bir eşiği geride bıraktı. Üç aylık kesinleşen rakamlar ve SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un projeksiyonları, milyonlarca hak sahibi için yeni bir gelir tablosunu ortaya çıkarıyor.

Emekli maaş zammını kuruşu kuruşuna bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz ayı için net rakam verdi - Resim: 5

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Nisan, Mayıs ve Haziran verilerinin eklenmesiyle oluşacak nihai tabloya dair öngörülerini paylaştı.

Emekli maaş zammını kuruşu kuruşuna bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz ayı için net rakam verdi - Resim: 6

Erdursun'un beklentisine göre, yılın ilk 6 ayı tamamlandığında: SSK ve Bağ-Kur emeklileri ortalama yüzde 15 enflasyon farkı, memur ve memur Emeklileri ortalama yüzde 11 enflasyon farkı alacak.

Emekli maaş zammını kuruşu kuruşuna bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz ayı için net rakam verdi - Resim: 7

Özgür Erdursun’ın hesaplamasına göre en düşük emekli aylığı 20 bin TL’den 23 bin TL’ye geliyor. En düşük memur emekli maaşı 27 bin 772 TL’den 30 bin 826 TL’ye çıkıyor.

Emekli maaş zammını kuruşu kuruşuna bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz ayı için net rakam verdi - Resim: 8

Erdursun'un yüzde 15’lik olası artış senaryosuna göre, mevcut emekli aylıklarının Temmuz ayında ulaşması beklenen seviyeler şu şekilde:

Emekli maaş zammını kuruşu kuruşuna bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz ayı için net rakam verdi - Resim: 9

Mevcut Emekli Aylığı

Tahmini Yeni Maaş (Temmuz)

20.000 TL

23.000 TL

25.000 TL

28.750 TL

30.000 TL

34.500 TL

35.000 TL

40.250 TL

40.000 TL

46.000 TL

45.000 TL

51.750 TL

50.000 TL

57.500 TL
Emekli maaş zammını kuruşu kuruşuna bilmişti: Özgür Erdursun Temmuz ayı için net rakam verdi - Resim: 10
Kaynak: Haber Merkezi
