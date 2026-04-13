Trafik sigortasında 'Hasar reformu' dönemi: Ayrıntılar ortaya çıktı

HER İKİ HASARDAN BİRİ UYUŞMAZLIKLA SONUÇLANIYOR

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) verilerine göre, trafik sigortasındaki değer kaybı tazminatı başvurularında her 100 hasarın 50’si uyuşmazlığa dönüşüyor. Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Noyan Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, sadece 2025 yılı içinde uyuşmazlık dosyası sayısı 600 bine ulaştı. Bu krizin temel nedeni ise kendilerini "hasar aracısı" veya "danışmanı" olarak tanıtan yapıların vatandaşları yanlış yönlendirmesi olarak gösteriliyor.