Trafik sigortası sisteminde sürücülerin lehine olan köklü bir değişim süreci başladı. Nisan ayı itibarıyla trafik sigortasında üç ilde pilot uygulamasına geçilen, Temmuz ayında ise tüm Türkiye’ye yayılacak olan "Hasar Reformu", özellikle değer kaybı tazminatlarındaki "aracı" sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Trafik sigortasında 'Hasar reformu' dönemi: Ayrıntılar ortaya çıktı
Trafik sigortasında değer kaybı tazminatı ve hasar tespitinde yaşanan uyuşmazlıkları sonlandıracak dev reform paketi devreye girdi. SEDDK Başkanı Davut Menteş, "Hasar danışmanı" adı altında yapıların vatandaşları yanlış yönlendirdiğini belirterek, "Çözülene kadar haykırmaya devam edeceğiz" dedi.Derleyen: Dilek Taşdemir
HER İKİ HASARDAN BİRİ UYUŞMAZLIKLA SONUÇLANIYOR
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) verilerine göre, trafik sigortasındaki değer kaybı tazminatı başvurularında her 100 hasarın 50’si uyuşmazlığa dönüşüyor. Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Noyan Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, sadece 2025 yılı içinde uyuşmazlık dosyası sayısı 600 bine ulaştı. Bu krizin temel nedeni ise kendilerini "hasar aracısı" veya "danışmanı" olarak tanıtan yapıların vatandaşları yanlış yönlendirmesi olarak gösteriliyor.
4 AŞAMALI KURTARMA PLANI
Hürriyet yazarı Nayan Doğan bugünkü yazısında konuyla ilgili SEDDK Başkanı Davut Menteş'in açıklamalarını paylaştı. Menteş, sisteme müdahale ettiklerini belirterek 4 aşamalı reformun detaylarını paylaştı:
Akıllı eksper ataması: Eksperler artık merkezi bir sistem üzerinden akıllı atama ile belirlenecek.
Standart tazminat: Değer kaybı tazminat hesaplamalarına net bir standart getirilecek.
Eş zamanlı rapor: Vatandaş talep etmese dahi, maddi hasar tespiti yapan eksper, değer kaybı hesaplamasını da eş zamanlı yapıp rapora ekleyecek.
Aracıların tasfiyesi: Otorite tarafından belirlenen sınırlar dışında hiçbir yapının bu alanda faaliyet göstermesine izin verilmeyecek.
"100 LİRALIK İŞ, ARACI YÜZÜNDEN 500 LİRAYA ÇIKIYOR"
Hasar aracılarının sigortalılara "Şirketler ödeme yapmaz, bize yetki verin" diyerek ulaştığını belirten Menteş, bu durumun hem etik dışı olduğunu hem de maliyeti artırdığını vurguladı. Menteş, "100 liralık uyuşmazlığın bu yapılar nedeniyle 500 liraya mal olması, sigortalıların cebinden çıkıyor. Bu kabul edilemez," dedi.
HEDEF: YÜZDE 500 AZALIŞ
Reformun nihai amacının uyuşmazlıkları asgari düzeye indirmek olduğunu ifade eden SEDDK Başkanı, şu iddialı hedefi koydu:
"600 bin olan uyuşmazlık dosya sayısını bu yıl sonuna kadar yüzde 50, önümüzdeki yıl ise bir yüzde 50 daha azaltarak 100 binin altına çekeceğiz. Böylece değer kaybı ihtilaflarını hayatımızdan çıkaracağız."
Menteş ayrıca, trafik sigortasıyla ilgili reformu engellemeye çalışan veya illegal faaliyetlerini sürdüren yapılara karşı adli mercilerin harekete geçirileceği uyarısında bulundu.