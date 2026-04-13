Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybeden Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BURAK YILMAZ'IN İSTİFA AÇIKLAMASI

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda istifa kararını açıklayan Burak Yılmaz şunları söyledi:

"MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu? Büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. TFF ile sıkıntılı bir durum yaşadım. Ondan dolayı Gaziantep'e yapıyorlar. TFF'de bazı insanlar sürekli tehditvari konuşuyorlar. Ben de birazdan konuşacağım.

Ben bugüne kadar başkana söz verdiğim için gitmedim. Ben takımıma para aradım. Çocukların maaşlarını, primlerini yatırttırdım. Kendim para almıyorum. Çok cüzzi. Bana çok fazla terbisizlik yapıldı. Hepsini sineye çektim. Başkanımıza söz verdim. Bu TFF, bu hakemler, TFF'nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması... Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde.

Bugün itibarıyla istifa ediyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Gaziantep'e teşekkür ediyorum. Aslan gibi başarılı şekilde geldim kümede bıraktım. Bu zamana kadar çok başarılı, çok değerli teknik direktörler gibi başarısızlık yaşamadım. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar."