Yeniçağ Gazetesi
13 Nisan 2026 Pazartesi
Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali gündem oldu: Yeşilçam'ın biricik Şekerparesi'ydi

Yaprak Özdemiroğlu, yıllar önce Şekerpare ile izleyicinin hafızasında güçlü bir yer edinmişti. Aradan geçen zamana rağmen ünlü oyuncu, son görüntüsüyle yeniden gündeme gelerek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Cansu İşcan
Atıf Yılmaz imzası taşıyan ve Turgut Özakman’ın “Bir Şehnaz Oyun” adlı tiyatro eserinden uyarlanan film, Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında gösteriliyor.

Senaryosu Yavuz Turgul tarafından kaleme alınan yapımda, İlyas Salman ve Şener Şen gibi usta isimler de rol almıştı.

Filmdeki performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken Yaprak Özdemiroğlu, bugün hâlâ zarafetiyle konuşuluyor. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu’nun kızı olan oyuncu, bale eğitimi almasına rağmen oyunculuğa yönelerek birçok projede yer aldı.

Yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çeken Özdemiroğlu, son dönemde sosyal medyada yeniden popülerlik kazandı.

Paylaşımlarına gelen yorumlarda, hayranları onun değişmeyen güzelliğini övgüyle dile getirirken “Hâlâ aynı ışıltıya sahip” gibi ifadeler öne çıkıyor.

Ünlü oyuncu, adeta zamana meydan okuyan bir duruş sergiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
