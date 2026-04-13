Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında, kritik olan Kocaelispor virajında, kritik bir puan kaybı yaşadı.
Eski hakemler ne dedi? Galatasaray - Kocaelispor maçındaki iki penaltı ve goldeki ofsayt beklentisi için nokta yorumlar...
beIN Trio, Süper Lig'deki Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmasının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Eski hakemler, Kocaelispor'un attığı goldeki ofsayt tartışmalarını ve Galatasaray ile Kocaelispor'un penaltı beklediği pozisyonları masaya yatırdı.Derleyen: Cansu İşcan
Galatasaray'ın evinde Kocaelispor'u ağırladığı maç 1-1 sona ererken maçtaki pozisyonlardan bazıları gündeme geldi.
Tartışmalı posizyonlar ise beIN Trio'daki eski hakemler tarafından yorumlandı.
İşte hakemlerin tartışmalı pozisyonlara yorumları...
22. dakikada Kocaelispor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Torreira'nın ayağı yerde, bu bir ihlal değil benim için. Oyunun devam etmesi doğru.
Bülent Yıldırım: Torreira'nın oyuncuyu bozan hamlesi yok. Torreira'nın yere koyduğu ayağına rakip basıyor. Ayağına yapılan bir müdahale yok. Zor ve karmaşık bir pozisyon ancak ihlallik bir durum yok, devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Aynı fikirdeyiz. Ben de penaltılık bir durum olmadığını düşünüyorum burada. Devam kararı doğru.
28. dakikada Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Rakibin elini belinde hisseden Jakobs kendisini abartarak hakeme belli etmeye çalışmış ama burada Kocaelisporlu futbolcunun ihlal yaptığını görmüyorum, devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Küçük bir temas, ben de burada bir ihlal olduğunu düşünmüyorum.
Deniz Çoban: Devam diyorum.
59. dakikada Serdar Dursun'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Bence arkada kalan Jakobs riskli bir hareket yapmış ama ben yine de şu dirseğini ve kolunu Serdar'ın sırt bölgesine koyduktan sonra bu hareketin Serdar'ı bozduğunu görmüyorum. İlk yarıda kendisine yapılan hareket kadar masum olmayabilir ama ben bunun riskli de olsa penaltı olduğunu düşünmüyorum.
Bülent Yıldırım: Niye sana katılıyorum biliyor musun? El yanda refakat ediyor. İleri doğru onu savuran bir hamle yok. Serdar topa vurduktan sonra ellerini açıyor. İtilen bir oyuncu asla böyle düşmez. İhlali göstereceğim diye böyle bir hamle yapamazsın. Etki yok, riskli hamle, gözü yanıltacak bir hamle ancak ben de burada kale vuruşu olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Pozisyonu izlediğimde ben de aynı şeyi düşünüyorum ama farklı bir görüşe de saygı duyulacak bir pozisyon çünkü bu tamamen yoruma muhtaç.
72. dakikada Kocaelispor'un attığı golde ofsayt var mı?
Bülent Yıldırım: Pozisyonda bir ofsayt şüphem yok, gol.
Bahattin Duran: Top diğer köşeye gidiyor. Kocaelisporlu futbolcu ofsaytta olsa da benim için gol geçerli olurdu.