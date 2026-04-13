Yeniçağ Gazetesi
13 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 13°
Dudak uçuklatan rakam! Kıvanç Tatlıtuğ oğlu için servet harcadı

Servet değerindeki eğitim tercihiyle gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin geleceği için dikkat çeken bir adım attı. Başak Dizer ile birlikte oğullarını İstanbul'daki prestijli bir okula kaydettiren ünlü çiftin ödediği ücret ise duyanları şaşkına çevirecek cinsten! İşte detaylar...

Servet değerindeki eğitim tercihiyle gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin geleceği için dikkat çeken bir adım attı.

Başak Dizer ile birlikte oğullarını İstanbul'daki prestijli bir okula kaydettiren ünlü çiftin ödediği ücret ise duyanları şaşkına çevirecek cinsten! Konunun detaylarını Günaydın yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesine taşıdı!

İşte o yazı;

"Geçen yıl bir arkadaş, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un “Oğullarının eğitimi için İngiltere'ye taşınıyorlar” bombasını ortaya atmıştı!

Kıvanç Tatlıtuğ haberi yalanlasa da, o haberinde ısrar edip “Behlül Kaçar” başlığıyla yine yazmıştı. O zaman da “Behlül'ün kaçtığı falan yok! Evet, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile birlikte Londra'ya gidiyor ama yerleşmeye değil tatile” diye doğrusunu yazmıştım.

Dediğim gibi de oldu. Yine doğrusunu benden öğrenin... İki gün sonra, 15 Nisan'da 4 yaşına basacak olan Kurt Efe, öğrenci oluyor.

Ama okulu Londra'da değil, İstanbul'da! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Kurt Efe'yi ünlü bir Amerikan kolejinin mezunları tarafından kurulan eğitim vakfının kurasına sokmuş ve adı kurada çıkmış.

Kıvanç Tatlıtuğ da hemen Kurt Efe'nin kaydını bu okula yaptırıp 2026-2027 dönemi için belirlenen 1.609.091 TL + KDV'lik eğitim ücretini yatırmış.

Bu haberle “Londra'ya taşınıyorlar” dedikodularına da son noktayı koymuş oldum, dedikoducu arkadaşlara duyurulur."

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ, Türk televizyon ve sinema dünyasının en tanınmış oyuncularından biridir. Aynı zamanda eski bir manken ve basketbolcudur.

Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983’te Adana’da doğdu. Boyu 1.87 metredir. Baba tarafından Boşnak ve Arnavut kökenli, anne tarafından ise Edirneli’dir.

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Multimedya Sinema bölümü mezunudur. 2016 yılından beri stil danışmanı Başak Dizer ile evlidir. Çiftin 2022 doğumlu Kurt Efe adında bir oğulları bulunmaktadır.

Kariyerine basketbolla başladı. Lise yıllarında Ülkerspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarında oynadı. Ancak sakatlık nedeniyle profesyonel basketbolu bırakmak zorunda kaldı.

2002 yılında Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarını kazanarak mankenlik dünyasında büyük çıkış yaptı. Oyunculuğa 2005 yılında Gümüş dizisiyle adım attı ve kısa sürede yıldızlaştı.

En bilinen dizileri arasında Aşk-ı Memnu (Behlül Haznedar rolüyle), Kuzey Güney, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve Aile yer almaktadır.

Sinema filmlerinden Kelebeğin Rüyası, Hadi Be Oğlum ve Organize İşler 2: Sazan Sarmalı dikkat çeken yapımlardır.

Netflix’te Yakamoz S-245 dizisinde de rol aldı. Kıvanç Tatlıtuğ kariyeri boyunca dört kez Golden Butterfly En İyi Erkek Oyuncu Ödülü dahil birçok ödül kazandı.

Türkiye’nin en yüksek ücret alan oyuncularından biri olarak kabul edilir. Yakışıklılığı, karizması ve güçlü oyunculuğuyla uzun yıllardır Türk televizyonunun vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. 2026’da yeni projelerle ekranlara dönmesi bekleniyor.

