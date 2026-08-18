İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için kente gelen gençlere kaliteli barınma imkânı sunan yükseköğrenim yurtlarının 2026-2027 akademik yılı başvurularını 18 Ağustos itibarıyla hayata geçirdi. Öğrenciler, 25 Ağustos saat 23.59’a kadar yurt.ibb.istanbul internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

2021 yılında yalnızca üç noktada ve 622 yatak kapasitesiyle hizmete giren İBB Yurtları, bugün 16 ayrı tesiste Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’daki yükseköğrenim kurumlarına yerleşen gençlere kapılarını açıyor. Yurtların 11’i Avrupa Yakası’nda, 5’i ise Anadolu Yakası’nda bulunuyor. Bu yurtların 10’u kız öğrencilere, 6’sı ise erkek öğrencilere tahsis edilecek. Tüm tesisler engelli erişimine uygun şekilde tasarlandı ve hizmet veriyor.

İBB’den yapılan bilgilendirmeye göre, başvuru yapacak öğrencilerin T.C. vatandaşı olması ve yükseköğretim kurumuna kayıtlı bulunması gerekiyor. Ayrıca kayıtlı olunan yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması, ailenin anne ve baba olarak İstanbul dışında ikamet etmesi, zorunlu staj dışında brüt asgari ücretin bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışılmaması, kamu personeli olunmaması ve başvuru tarihinde otuz yaşını doldurmamış olunması şartları aranıyor. Bu kriterleri sağlayan gençler, online sistem üzerinden kolayca başvuru hakkına sahip.



Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 4 Eylül’de yurt.ibb.istanbul adresinden başvuru sonuçlarını öğrenebilecek. Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin isimleri, online kayıt ve kesin kayıt tarihleri ile tüm detaylı bilgiler yine aynı internet sitesinden duyurulacak. Hak kazanan öğrenciler, 14 Eylül’den itibaren İBB Yurtları’nda kalmaya başlayabilecek.

İBB Yurtları, öğrencilere yalnızca barınma değil, aynı zamanda günlük yaşamı kolaylaştıran kapsamlı imkânlar sunuyor. Ev sıcaklığında ve konforunda hizmet veren tesislerde bu yılki ücret, kahvaltı ve akşam yemeği dahil olmak üzere günlük 128 TL olarak belirlendi. Böylece öğrenciler, hem ekonomik hem de kaliteli bir yaşam alanına kavuşmuş olacak. Ortak kullanım alanları, çalışma odaları, sosyal tesisler ve güvenlik önlemleriyle yurtlar, gençlerin akademik başarılarını destekleyecek şekilde kurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 akademik yılında daha güvenli, sağlıklı, konforlu ve kaliteli bir barınma hizmeti sunmak amacıyla yurtlarda kapsamlı bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yaz tatilinin başlamasıyla hız kazanan bu çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan yurtların iç ve dış cepheleri boyanıyor, ortak kullanım alanları iyileştiriliyor ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda yeni alanlar oluşturuluyor.