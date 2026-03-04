Birleşmiş Milletler'in kültür kurumu UNESCO, ABD-İsrail hava saldırılarının İran'daki hedefleri vurmasının ardından Orta Doğu'daki bazı miras alanlarının akıbetine ilişkin endişelerini dile getirdi.

İran'ın Mehr haber ajansına göre pazartesi günü Tahran'daki Gülistan Sarayı, yakındaki Arg Meydanı'na düzenlenen bir hava saldırısının ardından düşen parçalar ve basınç dalgalarından etkilendi. Sarayın pencereleri, kapıları ve aynalarının hasar gördüğü bildirildi.

UNESCO'ya göre Gülistan Sarayı, Tahran'ın tarihi merkezinin kalbinde yer alıyor.

İnternet sitesinde, "1779'da iktidara gelen ve Tahran'ı ülkenin başkenti yapan Kaçar hanedanı tarafından hükümet merkezi olarak seçildiği" belirtiliyor. Sitede ayrıca, yapının "çoğu müze olarak kullanılan sekiz önemli saray yapısından oluştuğu ve kapılarla delinmiş dış bir duvarla çevrili olduğu" belirtiliyor.

UNESCO, pazartesi günü yayımladığı açıklamada, "Olası herhangi bir hasarı önlemek için, Dünya Mirası Listesi'ndeki alanların ve ulusal açıdan önem taşıyan yerlerin coğrafi koordinatlarının ilgili tüm taraflara iletildiğini" vurguladı.

UNESCO ayrıca, kültürel varlıkların, özellikle silahlı çatışma halinde kültürel varlığın korunmasına dair 1954 Lahey Sözleşmesi ve güçlendirilmiş koruma mekanizması ile 1972 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına dair sözleşme başta olmak üzere uluslararası hukuk uyarınca koruma altında olduğunu" bildirdi.