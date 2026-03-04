ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırı, İran'ın da karşılık vermesiyle Orta Doğu'da sıcak bir çatışmaya dönüştü.

Yaşanan olaylar sonrası muhabir ve gazeteciler, bölgeye giderek, yurttaşlara olayları aktarmak isterken, İsrail'in müdahalelerine maruz kalıyor.

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte İsrail'de gözaltına alındıklarını açıkladı.

Metan, yaptığı paylaşımda, "İsrail’de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız. Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil" sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv sokaklarında görev yaptıkları esnada dün İsrailli yetkililer tarafından gözaltına alınmıştı. İkili, İsrail tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakılmıştı.