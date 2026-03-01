Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alan, "Gladyatörler kenti" ve dünyanın en büyük mermer kentlerinden biri olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan kentin girişindeki restore edilen yapılar, geleneksel zanaatların yeni adresi oluyor.

12 AY KESİNTİSİZ RESTORASYON MESAİSİ



1977 yılında başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları, Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, antik dönemden bugüne ulaşan yapıların bir bütün olarak korunduğunu vurguluyor. Söğüt; Batı Cadde, Roma Hamamı, Meclis Binası ve Ağa Konakları'nın alanda eşsiz bir bütünlük oluşturduğuna dikkat çekiyor.

DÜKKANLAR ESKİ İSİMLERİYLE HİZMET VERİYOR

Daha önceki yıllarda cami ve hamam restorasyonlarını tamamlayan ekip, 2025 ve 2026 yıllarında dükkan ve evlere odaklanıyor. Ziyaretçiler kente girdiklerinde şu yapıları isimleri yaşatılacak şekilde görebiliyor: Sami Akdeniz Evi ve Fırını,Mehmet Eskişar Dükkanı ,Hasan Arık Dükkanı.



Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Osmanlı dönemi yerleşim dokusunu canlı tutmayı hedeflediklerini belirterek, ziyaretçilerin çınar ağacı gölgesinde dinlenip bu tarihi atmosferden alışveriş yapmalarını amaçladıklarını ifade ediyor.

BAKIRCIDAN AYAKKABICIYA GELENEKSEL RUH



Köy meydanındaki yerleşim dokusunu özgün haliyle koruduklarını belirten Söğüt, çalışmaların detaylarını şu şekilde aktarıyor:

"Sami Akdeniz'in fırınını restore ettik, burası yine fırın olarak hizmet verecek. Şu an bir dükkanımızda bakırcı bulunuyor, yakında ayakkabıcı ve diğer meslek erbapları da onlara katılacak. Temel amacımız, 'koruma-kullanma dengesini' gözeterek tarihi dokuyu sürdürmek."

Taş döşeli yollarda yürüyen ziyaretçiler, Osmanlı döneminden kalma bu atmosferde tarihin tüm evrelerini bir arada görme imkanı buluyor.