Milli atıcılar İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade’den oluşan erkekler 10 metre havalı tabanca trio takımı, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen organizasyonda, erkekler 10 metre havalı tabanca trio kategorisi madalya müsabakalarıyla sona erdi.

Takım, eleme ve yarı finalde topladığı 579 puanla lider olarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Finalde Ukrayna (Maksym Himon, Oleh Omelchuk, Viktor Bankin) ile karşılaşan ay-yıldızlılar, maçı 17-11 kazanarak bu kategoride üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Bu sonuçla Türkiye, 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nı toplam 7 madalyayla (2 altın, 3 gümüş, 2 bronz) tamamladı.