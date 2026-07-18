Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Osmanlı ve Cumhuriyet arasında bir kavga olduğunu öne sürerek "Tarih dersi müfredatında değişiklikler yapıyorum. Osmanlı ve Cumhuriyet'i barıştırmamız lazım" sözlerine Ümit Özdağ'dan sert bir yanıt geldi. "Kavga senin Cumhuriyet‘le kavgan. Senin Kurtuluş Savaşı’nı Osmanlı’dan kurtulmak zannetmen" diyen Özdağ, "Yusuf Tekin Vahdettin'i mi yoksa Atatürk'ü mü seçerdi?" ifadesini kullandı.

Özdağ'ın Tekin'e yanıtı şöyle:

Yusuf Tekin, Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı‘yla zaten barışık. Yusuf Tekin Türkiye cumhuriyeti Osmanlı‘yla zaten barışık. Türkiye cumhuriyeti 16 Türk imparatorluğu yıldızlar 16 yıldız şeklinde Cumhurbaşkanlığı forsuna koyarak hanedan tarihini milli tarih bilincine çevirdi. Cumhuriyet‘le Osmanlı arasında bir kavga yok. Kavga senin Cumhuriyet‘le kavgan. Senin Kurtuluş Savaşı’nı Osmanlı’dan kurtulmak zannetmen. Üzerinden 104 sene geçtikten sonra Kurtuluş Savaşı'nın koskoca Osmanlı’dan kurtulmak için yapıldığına inanan gayri milli eğitimsizlik bakanı Yusuf Tekin, 1918-1922 arasında yaşasaydı, Ankara’da Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Mehmet Akif, Hamdullah Supi, ipsiz Recep, Şehit Kamil, Sürçü İmam, Şahin bey, Hasan Tahsin, Yörük Ali. Efe, Topal Osman Ağa ile birlikte Ege’de Yunan ordusuna, İzmir’de, Adana’da Antep‘te Fransızlara Antalya’da İtalyanlara, ayrıca Doğu Anadolu’da Ermeni çetelerine Karadeniz’de Pontus çetelerine karşı omuz omuza savaşır mıydı? Yoksa Yusuf Tekin 1918-1923 arasında İstanbul’da padişahı Vahdettin’e sadık kalır, Damat Ferit hükümetinde eğitim bakanı olur, Anzavur’un güçlerine destek olur, Nemrut Mustafa Divanını alkışlar mıydı? Ne dersiniz? Yusuf Tekin hangi tarafta yer alırdı? Vahidettin’i mi yoksa Mustafa Kemal Atatürk”ün mü?

YUSUF TEKİN NE DEMİŞTİ?

“Herkes bize çocuklarının milli ve manevi değerlerden uzaklaştığından şikayet ediyor. Osmanlı’yla Cumhuriyet’i barıştırmamız lazım. Çocuklarımızın Osmanlı’yı da ataları olarak bilmesi, Osmanlı’ya da sahip çıkması lazım. Bunun için tarih müfredatında değişiklikler yapmamız lazım ve bunu yapıyorum.”