Dijital ekonomi her geçen gün yeni hikâyeler üretirken, bu kez ABD’den gelen bir canlı yayın maratonu gündem oldu. Madeni para tüccarı Bjorn Bergstrom, tam 177 saat süren kesintisiz yayınla hem izlenme rekorları kırdı hem de milyonlarca dolarlık gelir elde etti.
Bir haftada 2 milyon dolar kazandı: 177 saat durmadan çalıştı
ABD’li bir girişimci, tam 177 saat çalışarak dünyada rekor kırdı. Bir haftada elde ettiği gelir ise herkesi şaşkına çevirdi.Kaynak: Diğer
Bodrum katından dünya çapına
Nebraska’nın Kearney kentinde yaşayan 41 yaşındaki Bergstrom, yayınlarını kendi bodrum katından gerçekleştirdi. Ancak bu sıradan başlangıç, kısa sürede küresel bir dijital şova dönüştü.
Gece saatlerini seçti
Yayınlarını özellikle gece saatlerinde yapan Bergstrom, bu tercihini izleyici yoğunluğuna bağladı. Ona göre insanların en çok telefon başında olduğu saatler, dikkat ekonomisinin en kritik anlarıydı.
Hedef sadece satış değildi
Canlı yayın boyunca yalnızca ürün satışı yapılmadı. İzleyiciler açık artırmalara katıldı, sohbetlere dahil oldu ve adeta interaktif bir ticaret deneyimi yaşadı.
Rekor kıran yayın süresi
Bergstrom, önceki yayın rekorunu üçe katlayarak yaklaşık bir hafta süren bir maratona imza attı. Bu süreçte sürekli aktif kalarak izleyici kitlesini büyütmeyi başardı.
Dijital ekonominin yeni yüzü
Bu olay, sosyal medya ve canlı yayın platformlarının artık yalnızca eğlence değil, ciddi bir gelir kapısı haline geldiğini bir kez daha gösterdi.
Uzmanlara göre bu tarz yayınlar, gelecekte dijital ticaretin en önemli modellerinden biri olabilir.