Bir haftada 2 milyon dolar kazandı: 177 saat durmadan çalıştı

Dijital ekonominin yeni yüzü

Bu olay, sosyal medya ve canlı yayın platformlarının artık yalnızca eğlence değil, ciddi bir gelir kapısı haline geldiğini bir kez daha gösterdi.

Uzmanlara göre bu tarz yayınlar, gelecekte dijital ticaretin en önemli modellerinden biri olabilir.