Kaynak: DHA

Eğitimde Cumhuriyet’i ve laikliği hedef alan uygulamalar nedeniyle, sıklıkla eleştiri oklarının hedefi olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rize’de yaptığı açıklamada, yapılan müfredat değişikliklerine değindi. Konuşmasında, okullarda ücretsiz bir öğün yemek talebi üzerinden CHP’yi eleştiren Tekin, ana muhalefetin 'müteşekkir' olması gerektiğini iddia etti.

“OKULLARDA ÜCRETSİZ YEMEK”TALEBİNE “ÖNCE TEŞEKKÜR EDİN” YANITI!

“Önce bir teşekkür edin bize. Önce teşekkür edin deyin ki Türkiye'de derslik başına yani sınıf başına düşen öğrenci sayısını yirmili rakamlara düşürdüğümüz için teşekkür edin” ifadelerini kullanan Tekin, “Bu kadar derslik yaptığımız için, bak yaklaşık olarak 450-500 bin civarında sınıf yaptık, derslik yaptık” dedi.

Sözlerinin devamında, “600-650 bin sınıfımızın tamamında şu anda internet erişimi var, akıllı tahtalar var. Bunlardan dolayı bir teşekkür edin deyin ki bunları yaptınız Allah razı olsun, şimdi de şu eksik onu da yapalım” sözlerini sarf eden Tekin, “Onu da yapacağız. Onlar da yapılacak. Ama bunları biz yaptık. Önce müteşekkir olmayı öğrenmeniz lazım” ifadelerine yer verdi.

"OSMANLI İLE CUMHURİYET'İ BARIŞTIRMAMIZ LAZIM"

Tekin, müfredat değişikliklerine yapılan eleştirilere ilişkin, “İtiraz ediyorlar. Ben şimdi diyorum ki müfredatta değişiklikler yapıyoruz. Herkes bize çocuklarının milli ve manevi değerlerden uzaklaştığından şikayet ediyor. Kılığından kıyafetinden tutun vatan sevgisinden, millet sevgisinden, milletle hemhal olma duygusundan rahatsız. O zaman bizim bunu çözmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında, “Ben Haçlı Seferleri kavramını tarih müfredatından çıkardım. Sefer değil o, Haçlılar bize saldırmışlar. Bunu çıkardık müfredattan niye itiraz ediyorsunuz?” diyen Milli Eğitim Bakanı, “Ben diyorum ki Osmanlı'yla Cumhuriyet'i barıştırmamız lazım. Ben diyorum ki eski Türk devletleriyle Cumhuriyet'i barıştırmamız lazım” sözlerini sarf etti.

Yusuf Tekin, sözlerini “Çocuklarımız Osmanlı'yı da ataları olarak bilmesi lazım. Osmanlı'ya da sahip çıkması lazım. Bunun için tarih müfredatında değişiklikler yapmamız lazım diyorum ben ve bunu yapıyorum" ifadeleriyle noktaladı.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

Geçtiğimiz günlerde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredatta "Kurtuluş Savaşı" yerine "Milli Mücadele" ifadesini kullanma kararı, kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Yusuf Tekin ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" ifadelerini kullanmış, bu sözleri de eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

YENİ MÜFREDATTA VAHDETTİN’İN KAÇIŞI YOK!

Aynı zamanda, yeni müfredatta son Osmanlı padişahı Mehmet Vahdettin’e ilişkin dikkat çeken bir değişiklik yapılmıştı. Kitaplarda, saltanatın kaldırılması anlatılırken “17 Kasım 1922’de son padişah Mehmet Vahdettin bir İngiliz gemisi ile İstanbul’dan ayrıldı” ifadesi kullanılıyordu. Yeni kitapta ise Vahdettin’den “Sultan” diye bahsedilirken “İngiliz gemisi” ifadesi çıkarılmıştı. Vahdettin’in ülkeden kaçışı ise, “Sultan Vahdettin 17 Kasım'da Malta Adası’na gitmek üzere ülkeyi terk etti” ifadeleriyle aktarıldı.

LAİKLİĞİ SAVUNAN AYDINLARA DAVA AÇMIŞTI!

Tekin; aralarında sanatçı, akademisyen, gazeteci, hukukçu, eğitimci, siyasi parti ve meslek odası temsilcilerinin bulunduğu 168 aydın tarafından imzalanan “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı metne dava açmıştı.