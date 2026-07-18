Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre yurdun büyük bölümünde termometreler yükselerek öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar kaydedilirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu genelindeki en az 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

Meteoroloji, özellikle saat 12:00 ile 18:00 arasında etkisini göstermesi beklenen kavurucu sıcaklar, gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar ve sert rüzgarlara karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

İşte il il hava durumu raporu:

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 18

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 19

KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 20

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu

VAN °C, 30°C
Az bulutlu

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 21

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 22

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 23

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 24

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 25

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyi öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 26

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, kuzeyi gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 27

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50, Görüş: İyi.

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