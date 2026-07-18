Yozgat'ta arpa ve buğday hasadının ardından tarlalarda kalan samanlar, balya makineleriyle titizlikle paketleniyor.
Bir günde 7 bin lira kazanıyorlar: Atama bekleyen öğretmenlere gelir kapısı oldu
Türkiye'nin tahıl merkezi Yozgat'ta hasadın bitmesiyle birlikte saman balyalama ve taşıma sezonu resmen açıldı. Özellikle yaz tatilini değerlendirmek isteyen üniversite öğrencileri ve atama bekleyen öğretmen adaylarının akın ettiği bu zorlu işte, günlük kazanç 6 bin ila 7 bin TL arasında değişiyor.Kaynak: İHA
Hayvancılık işletmelerinin en büyük temel ihtiyacı olan bu saman balyaları, işçilerin yoğun kas gücüyle kamyonlara yüklenerek yola çıkıyor
"Günde Tam Bin Tane Taşıyoruz!"
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinden Yozgat'a sezonluk çalışmaya gelen işçilerden Veli Onaran, tarlalardan çiftliklere uzanan bu zorlu lojistik süreci şu sözlerle aktardı:
"Tarlalardan alıp hayvancılık çiftliklerine taşıma yapıyoruz. Günde tam bin tane taşıyoruz.
Her araba bin balya alıyor ve taşıyor. Bizim bu mesaimiz haziran ayında başlar, ağustos ayının ortasında ise tamamen sona erer."
Atama Bekleyen Öğretmenler Tarlada: "Kısa Sürede Güzel Kazanç"
Zorlu balya mesaisinin en dikkat çeken yönü ise çalışanların profilindeki değişim oldu.
Geçmiş yılların aksine, tarlalarda artık eğitimli ve diplomalı gençler harçlıklarını çıkarmak için ter döküyor.
Adana Çukurova Üniversitesi'nden mezun olan ve atanmayı bekleyen Sefa Kuzu, tarladaki durumu şu sözlerle özetledi
"Okul okurken yaz tatillerinde harçlığımızı böyle çıkarıyoruz. Ben Adana Çukurova'daydım ama yeni mezun oldum. Şimdi atanmayı bekliyorum. Burada günlük 6-7 bin liraya geliyor yevmiyelerimiz.
Beraber çalıştığımız arkadaşlar da genelde benim gibi okuyan, öğrenci arkadaşlar. Yaz tatilini bu şekilde çalışarak değerlendiriyoruz.
Kısa sürede gerçekten güzel kazanç sağlıyoruz."