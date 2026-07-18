Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Bir günde 7 bin lira kazanıyorlar: Atama bekleyen öğretmenlere gelir kapısı oldu

Bir günde 7 bin lira kazanıyorlar: Atama bekleyen öğretmenlere gelir kapısı oldu

Türkiye'nin tahıl merkezi Yozgat'ta hasadın bitmesiyle birlikte saman balyalama ve taşıma sezonu resmen açıldı. Özellikle yaz tatilini değerlendirmek isteyen üniversite öğrencileri ve atama bekleyen öğretmen adaylarının akın ettiği bu zorlu işte, günlük kazanç 6 bin ila 7 bin TL arasında değişiyor.

Kaynak: İHA
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Bir günde 7 bin lira kazanıyorlar: Atama bekleyen öğretmenlere gelir kapısı oldu - Resim: 1

Yozgat'ta arpa ve buğday hasadının ardından tarlalarda kalan samanlar, balya makineleriyle titizlikle paketleniyor.

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Bir günde 7 bin lira kazanıyorlar: Atama bekleyen öğretmenlere gelir kapısı oldu - Resim: 2

Hayvancılık işletmelerinin en büyük temel ihtiyacı olan bu saman balyaları, işçilerin yoğun kas gücüyle kamyonlara yüklenerek yola çıkıyor

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Bir günde 7 bin lira kazanıyorlar: Atama bekleyen öğretmenlere gelir kapısı oldu - Resim: 3

"Günde Tam Bin Tane Taşıyoruz!"

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinden Yozgat'a sezonluk çalışmaya gelen işçilerden Veli Onaran, tarlalardan çiftliklere uzanan bu zorlu lojistik süreci şu sözlerle aktardı:

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Bir günde 7 bin lira kazanıyorlar: Atama bekleyen öğretmenlere gelir kapısı oldu - Resim: 4

"Tarlalardan alıp hayvancılık çiftliklerine taşıma yapıyoruz. Günde tam bin tane taşıyoruz.

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Bir günde 7 bin lira kazanıyorlar: Atama bekleyen öğretmenlere gelir kapısı oldu - Resim: 5

Her araba bin balya alıyor ve taşıyor. Bizim bu mesaimiz haziran ayında başlar, ağustos ayının ortasında ise tamamen sona erer."

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Bir günde 7 bin lira kazanıyorlar: Atama bekleyen öğretmenlere gelir kapısı oldu - Resim: 6

Atama Bekleyen Öğretmenler Tarlada: "Kısa Sürede Güzel Kazanç"

Zorlu balya mesaisinin en dikkat çeken yönü ise çalışanların profilindeki değişim oldu.

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Bir günde 7 bin lira kazanıyorlar: Atama bekleyen öğretmenlere gelir kapısı oldu - Resim: 7

Geçmiş yılların aksine, tarlalarda artık eğitimli ve diplomalı gençler harçlıklarını çıkarmak için ter döküyor.

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Bir günde 7 bin lira kazanıyorlar: Atama bekleyen öğretmenlere gelir kapısı oldu - Resim: 8

Adana Çukurova Üniversitesi'nden mezun olan ve atanmayı bekleyen Sefa Kuzu, tarladaki durumu şu sözlerle özetledi

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Bir günde 7 bin lira kazanıyorlar: Atama bekleyen öğretmenlere gelir kapısı oldu - Resim: 9

"Okul okurken yaz tatillerinde harçlığımızı böyle çıkarıyoruz. Ben Adana Çukurova'daydım ama yeni mezun oldum. Şimdi atanmayı bekliyorum. Burada günlük 6-7 bin liraya geliyor yevmiyelerimiz.

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Bir günde 7 bin lira kazanıyorlar: Atama bekleyen öğretmenlere gelir kapısı oldu - Resim: 10

Beraber çalıştığımız arkadaşlar da genelde benim gibi okuyan, öğrenci arkadaşlar. Yaz tatilini bu şekilde çalışarak değerlendiriyoruz.

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Bir günde 7 bin lira kazanıyorlar: Atama bekleyen öğretmenlere gelir kapısı oldu - Resim: 11

Kısa sürede gerçekten güzel kazanç sağlıyoruz."

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