Eskişehir'de tehlikeli şekilde araç kullandığı iddiasıyla polis tarafından durdurulan alkollü sürücü, alkol kontrolünü reddedip olay çıkardı. Polis ekiplerine direnen şahsa biber gazıyla müdahale edilirken, yaşananlar çevrede kısa süreli gerginliğe neden oldu.
Alkolmetreyi reddedip ortalığı birbirine kattı: Polise direnen sürücüye biber gazlı müdahale
Eskişehir'de tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle durdurulan alkollü sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddedip polis ekiplerine direndi. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen sürücü, bu sırada kendi kafasını otobüs durağına vururken, yakınları ise basın mensuplarına tepki gösterdi.Kaynak: DHA / İHA
Olay, Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte tehlikeli seyir halinde olduğu belirlenen 26 AOT 969 plakalı otomobil polis ekiplerince durduruldu. Araçtan indirilen sürücünün alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çektiği, alkolmetreyi üflemeyi reddederek ekiplere zorluk çıkardığı belirtildi.
Polislere ve çevredekilere bağıran sürücü, "Ben teslim olmaya geldim, adam mısınız lan" ve "Yanıyorum, su verin" diye bağırdı. Bunun üzerine polis ekipleri şahsa biber gazıyla müdahale etti.
Olay yerine gelen yakınları, sürücünün yüzüne su dökerek biber gazının etkisini azaltmaya çalıştı.
Bu sırada olayı görüntüleyen İHA muhabirine küfür ve tehditlerde bulunulduğu, bir kişinin ise su bidonuyla çekim yapılmasını engellemeye çalıştığı belirtildi.