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Kaynak: ANKA

Diyarbakır’da bazı cadde, sokak ve yönlendirme tabelalarının Türkçe ve Kürtçe olarak hazırlanmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bu konuda yargıyı harekete geçmeye davet ediyoruz" dedi.

Ankara Adliyesi’ne giderek yaptığı suç duyurusunun ardından açıklamalarda bulunan Özdağ, suç duyurusunun Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile ilgili ilçe belediyelerinin başkan ve yöneticileri hakkında olduğunu belirtti.

ÖZDAĞ'DAN ANAYASA'NIN 3'ÜNCÜ MADDESİNE VURGU

Özdağ, Anayasa’nın 3’üncü maddesine işaret ederek kamu hizmetlerinin Türkçe yürütülmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Zafer Partisi lideri, bölgedeki bazı belediyelerin “çok dilli belediyecilik” adı altında trafik levhaları başta olmak üzere birçok kamu hizmetinde Türkçe dışında dil kullanımına gittiğini ifade etti.

“YARGIYI HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUZ”

Özdağ, açıklamasında Danıştay 8. Dairesi’nin 22 Mayıs 2007 tarihli Sur Belediyesi kararına da değindi. Söz konusu karara atıfta bulunan Özdağ, iki dilli uygulamanın yasaklandığını ve belediye başkanı ile belediye meclisinin görevden alınmasının söz konusu olduğunu belirtti.

Özdağ, “Bu konuda yargıyı harekete geçmeye davet ediyoruz. Onun için de bu suç duyurusunda bulunduk” dedi.

“YASALARIN UYGULANMASINI BEKLİYORUZ”

Bir gazetecinin yargıdan beklentisini sorması üzerine Ümit Özdağ, “Yasaların uygulanmasını bekliyoruz” yanıtını verdi. Özdağ, Anayasa’nın ilgili hükmünün ve bu konuyla ilgili Danıştay kararının uygulanmasını beklediklerini ifade ederek, başvuruyu yargının harekete geçmesi amacıyla yaptıklarını söyledi.

Not: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. maddesi, devletin ülkesi, milleti, dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti ile ilgili temel esasları düzenler. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır. Bu madde, Anayasa'nın 4. maddesi gereğince değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez.