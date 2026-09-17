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Kaynak: Haber Merkezi

ABD merkezli CBS News, İran’ın Ortadoğu’daki ABD askeri tesislerine yönelik saldırılarının ardından meydana gelen hasarı gösteren yeni fotoğrafları yayımladı. Aktif görevdeki askeri personel tarafından paylaşılan görüntülerde, çeşitli tesislerde zarar gören askeri araçlar, binalar ve ekipmanlar görülüyor.

Tarihi belirtilmeyen fotoğrafların Suudi Arabistan ve Kuveyt’teki ABD üsleri ile askeri tesislerinde çekildiği belirtildi. CBS News’e konuşan ve adı açıklanmayan bir askeri personel, üslerdeki hasarın kamuoyuna aktarılmadığını savundu.

Görüntüler arasında Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde bulunan bir Boeing E-3 Sentry uçağının hasarlı hali de bulunuyor. Fotoğrafta uçağın gövdesinin ağır hasar aldığı ve kuyruk bölümünün gövdeden ayrıldığı görülüyor.

E-3 Sentry uçakları, uzun mesafelerden hava tehditlerini tespit ve takip etmek amacıyla kullanılan erken uyarı ve kontrol sistemlerine sahip uçaklar olarak görev yapıyor.

Kuveyt’teki Camp Buehring’e ait olduğu belirtilen fotoğraflarda ise saldırıların ardından hasar gören yapılar, devrilmiş römorklar ve parçalanmış bir çadır benzeri yapı yer alıyor. Bir başka görüntüde, Camp Arifjan’daki dört katlı bir binanın saldırı sonrasında zarar gördüğü görülüyor.

Fotoğrafların yayımlanması, ABD Savunma Bakanlığı müfettişliğinin İran saldırılarının bölgedeki ABD üslerinde yüzlerce bina ve yapıya zarar verdiğini veya bunları kullanılamaz hale getirdiğini belirten raporunun ardından gerçekleşti. Raporda Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün’deki ABD tesisleri de yer aldı.

Raporda, ABD ordusunun ekipman kayıplarının yaklaşık 3,7 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Ayrıca 28 Şubat ile 30 Haziran arasındaki dönemde İran savaşının ABD Savunma Bakanlığı’na tahmini maliyetinin 33,4 milyar dolar olduğu, bu tutarın 22,3 milyar dolarının kullanılan mühimmata ilişkin olduğu aktarıldı.

ABD Savunma Bakanlığı müfettişliği, mühimmat kullanımının stratejik stoklarda eksikliklere ve yeniden tedarik sürecinde üretim kapasitesine ilişkin sorunlara yol açtığını bildirdi. Raporda ayrıca çok sayıda ABD askeri aracının ve hava aracının imha edildiği veya hasar gördüğü kaydedildi.

CBS News’in ulaştığı fotoğrafların, söz konusu raporun ardından yayımlanması dikkat çekti. ABD Savunma Bakanlığı’nın ise görüntülerle ilgili yöneltilen sorulara yanıt vermediği belirtildi.

Ortadoğu Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapan Brian Katulis, görüntülerdeki hasarın ABD’nin askeri hazırlığına ilişkin soru işaretleri oluşturduğunu savundu. Katulis ayrıca İran’a yönelik saldırılar sırasında ABD’nin askeri kaynaklarını farklı bölgelere kaydırmasının Asya’daki güvenlik dengeleri açısından sonuçları olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan İran savaşının ABD’ye maliyetine ilişkin tartışmalar Kongre gündeminde de devam ediyor. Kongre Bütçe Ofisinin ayrı bir değerlendirmesinde, 28 Şubat-1 Ağustos döneminde savaşın ABD’ye doğrudan maliyetinin yaklaşık 38 milyar dolar olduğu ve harcamaların önemli bölümünü kullanılan mühimmatın oluşturduğu belirtildi.

CBS News’in haberine göre, Temsilciler Meclisi’nde Başkan Donald Trump’ın Kongre onayı olmadan İran’a yönelik askeri müdahaleyi sürdürmesini sınırlandırmayı amaçlayan bir tasarı da yeniden gündeme geldi. Tasarının Senato’daki akıbeti ise henüz netleşmedi.