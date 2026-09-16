Kaynak: ANKA

İktidarın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' süreci şehit yakını gazilerden gelen tepkilere rağmen devam ediyor. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın Türk isminin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki dağ yamaçlarında yazmasından rahatsız olarak kaldırılmasını istemesi ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine statlarda atılan sloganı kimin yaptığının bulunmasının istenmesi gündemdeki yerini koruyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek'in stat tribünlerinden yükselen Öcalan ve “süreç” karşıtı sloganlara dikkat çekerek sloganın kim tarafından üretildiğini ve farklı illerde organize edilip edilmediğini sorması tepki çekmişti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, beraberindeki heyetle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Özdağ'ın makamında gerçekleşen yaklaşık 1 saat 15 dakikalık görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu ve Özdağ'dan konuyla ilgili 'DAM' çıkışı geldi.

"BU İNSANLARI İTTİFAKINIZA ADETA ORTAK OLARAK ALDINIZ"

Ümit Özdağ, Sırrı Sakık'ın açıklamalarına tepki göstererek "Bu insanları ittifakınıza adeta ortak olarak aldınız ve DAM ittifakını kurdunuz. Ve bu DAM ittifakının şimdi bir üyesi Türk Vatanı üstünde nereye ne yazacağı konusunda ileri geri konuşuyor ve ne AK Parti'den ne MHP'den herhangi bir tepki geliyor. 'Bunu doğal mı kabul ediyorsunuz' diye soruyoruz. Tabii ki bir terörist örgütün liderine elebaşına kalkıp kurucu önder diyenlerin rahatsız olması çok mümkün değil" dedi.

Özdağ, statlarda Öcalan aleyhine atılan sloganı kimin yaptığının bulunmasını istenmesine de tepki göstererek "Ya da statlarda vatandaşın Abdullah Öcalan'a tepkisini dile getirmesinden rahatsız olan ve 'Bunu ilk tepkiyi kim dile getirmişti o bulunmalı' diye arayış içine girenlerin de Türk Vatanı'nın üzerinde yazan yazılardan rahatsız olan DEM ve Sırrı Sakık benzerlerinin açıklamalarından rahatsız olmamasının normal olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

"MAĞARALARDA DEVLET HAYALİ KURANLARA..."

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu da olaylara tepki göstererek "Şimdiye kadar kurduğumuz hiçbir devleti hevesimizle kurmadık . Şuurumuzla, irademizle, cesaretimizle ve planımızla kurduk. Hiç kimsenin maşası olarak kurmadık. Kendi milletimize ihanet ederek devlet kurmadık. Kendi halkımızı vurarak devlet kurmadık. Kendi haklarını koruduğumuzu zannettiğimiz milletimizin canına okuyarak devlet kurmadık. Milletimizin ümidine imkan olduk, adalet olduk, merhamet olduk, nezaket olduk. Mağaralarda devlet hayali kuranlara, kendi milletine, kendi memleketine, kendi devletine sadık olması gerektiği halde istihbarat örgütlerinin maşası olanlara müsaade etmeyiz... Çocuklarımızın katilinden medet umulmasın" dedi.