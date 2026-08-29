Partisinin Zonguldak'taki etkinliğinde konuşan Ümit Özdağ, erken seçim ve çerçeve yasa değerlendirmelerinde bulundu. Erken seçimin toplum hafızasında yer edindiğini belirten Özdağ, Mazlum Abdi'nin Şara'nın danışmanı olmasının hatırlatılması üzerine "Bakalım Öcalan ne olarak atanacak?" dedi.

Özdağ'ın konuşmasından ilgili kısım şöyle:

“Çerçeve yasanın sadece PKK affı değil, aynı zamanda anayasa değişikliklerini kapsadığını gördük. Anayasa'nın 42. maddesinin değiştirilmesi planlanıyor. Anayasa'nın 66. maddesi, yani 'Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür.' maddesinin değiştirilmesi planlanıyor. Anayasa'nın girişinin değiştirilmesi planlanıyor. Anayasa'nın mahallî idarelerle ilgili 127. maddesinin değiştirilmesi planlanıyor. 160. maddenin değiştirilerek bölgesel Sayıştaylar kurulması düşüncesinin tartışıldığını duyuyoruz. Ve devrim yasalarını belirleyen 174. maddenin değiştirilmesi planlanıyor.

"ÖCALAN'A 'ABDULLAH BEY' Mİ DİYECEKLER?"

Evet, şimdi Abdullah Öcalan'dan neden 'kurucu önder' diye bahsedildiğini anlıyor musunuz arkadaşlar? Abdullah Öcalan kurucu öndermiş. İşe bakın! Bir narko-terör örgütünün elebaşısı ve on binlerce insanın öldürülmesinden, şehit edilmesinden sorumlu bir eşkıya çetesinin elebaşısı şimdi bir komisyonun başkanlığını yapacakmış. Ya da o komisyonda görev yapacakmış. Bu komisyon nerede toplanacak acaba? İmralı'da mı? Bu komisyonun yetkilileri, komisyon toplantıları için Öcalan'ın ayağına mı gidecekler? 'Abdullah Bey, çay mı içersiniz, kahve mi içersiniz?' diye mi soracaklar? Evet, geldiğimiz durum budur arkadaşlar.”

"SEÇİMLER ERKEN OLACAK"

“Seçim erken olacak. Seçim zaten vatandaşın hafızasında başladı arkadaşlar.”

Mazlum Abdi'nin Şara'ya danışman olması hakkında:

“Bakalım Abdullah Öcalan ne diye atanacak, göreceğiz.”

Başkanlık Sisteminin bazı yetkilerinin Meclis’e devredilmesi konusu: