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Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraştığı Rafael Leao'ya sonunda kavuştu.

LEAO İSTANBUL'A GELDİ: 'OSIMHEN İLE ÇOK BÜYÜK İŞLER BAŞARACAĞIZ'

Sarı Kırmızılılar transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan Rafael Leao'yu İstanbul'a getirdi.

Leao'yu havalimanında çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Portekizli yıldız şunları söyledi:

"Burada olduğum için çok mutluyum. George Gardi bu transfer için Haziran ayından beri çok uğraştı. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu da aynı şekilde çok uğraştılar.

Galatasaray'a yardım etmek için buradayım. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarına da çok mutluluk getireceğiz.

Galatasaray'ı zaten yıllardır biliyorum. Buraya çok büyük oyuncular geldi, Drogba gibi Sneijder gibi...

Osimhen'le çok iyi arkadaşız. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde çok iyi işler başaracağız.

Onların ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Onlar için oynayacağım."

Ayrıca transferinde son anda devreye giren Aston Villa'yı reddettiğini de itiraf etti.

TARAFTARA İLK ÜÇLÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ

Leao, kendisini karşılamaya gelen Galatasaray taraftarlarına ilk üçlüsünü çektirdi.

🦁 Rafael Leao, Galatasaray taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi! 🤫



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/UpDdMxU0LE — HT Spor (@HTSpor) August 29, 2026

GALATASARAY TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

LEAO'NUN BONSERVİSİ NE KADAR?

Sarı-kırmızılı yönetim, Leao'nun bonservisi için Milan ile uzun süren bir pazarlık süreci yürüttü.

İtalyan ekibinin görüşmelerin başında 60 milyon Euro talep ettiği, daha sonra bu rakamı 50 milyon Euro seviyesine çektiği belirtildi.

Galatasaray'ın sıkı pazarlıkların ardından Milan ile bonuslar dahil 45 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Leao ile daha önce prensip anlaşmasına varılmasına rağmen Aston Villa'nın transferin son bölümünde devreye girmesi sürecin uzamasına neden oldu.

Portekizli yıldızın tercihini Galatasaray'dan yana kullanmasıyla transferdeki son engel de aşıldı.

LEAO'DAN MILAN'A VEDA

Milan'da geçirdiği 7 yılın ardından takımdan ayrılan Rafael Leao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İtalyan ekibine veda etti.

Portekizli yıldız, "Benim için zor bir an. Yedi yılın ardından takım arkadaşlarıma veda ettim. Onlar benim gelişmeme ve Milan'ı temsil etmenin ne anlama geldiğini anlamama yardımcı oldular ancak ayrılma zamanım geldi" ifadelerini kullandı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Galatasaray'ın Leao ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Portekizli futbolcunun yıllık 12 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Leao'nun transferinin Galatasaray tarafından duyurulması bekleniyor.

GÖZTEPE MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Portekizli yıldızın ayrıca bu akşam oynanacak Galatasaray-Göztepe karşılaşmasını tribünden takip etmesi planlanıyor.