AK Parti'den erken seçim tarihi geldi: Erdoğan için yapacağız

Olağan veya olağanüstü kongre çalışmalarına ilişkin bir soruyu ise Büyükgümüş, "Bizim açımızdan çalışmaların takvimi bellidir. Biz burada olağan bir çalışma dönemini her zaman yürütmüşüzdür. Ve yine öyle olacak. Zaman itibariyle baktığımızda da daha bu konuya aylar olan bir dönemdeyiz. Dolayısıyla şu an gündemimizde böyle bir çalışma yok." diyerek yanıtladı.