Türkiye'de erken veya baskın seçim tartışmaları sürerken, iktidara yakın gazeteciler 2027 yılının Mart ayını ve Kasım ayını işaret ediyordu.
AK Parti'den erken seçim tarihi geldi: Erdoğan için yapacağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Seçim için tarih veren Büyükgümüş, "Erdoğan'ın adaylığı için yapacağız" dedi.Aykut Metehan
Abdulkadir Selvi, erken seçim için 2027 Kasım'ı işaret etmişti.
En net tarih bugün AK Parti'nin yönetiminden geldi.
Erken seçim tartışmalarına son noktayı, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" programının hazırlıklarına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş koydu.
Erken seçim için tarih veren Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal olarak aday olamayacağı için seçim tarihinde güncelleme yapılacağını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, erken seçim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Biz seçim varmış, yokmuş böyle bir ayrımla çalışmalarımızı yürütmüyoruz. Ne zaman ne adım atacaksak buna karşı hazırlıklı bir kadro olarak çalışıyoruz" dedi.
Bir basın mensubunun erken seçim tartışmalarını hatırlatarak miting takvimine ilişkin sorusu üzerine Büyükgümüş, Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta Ankara'da, 25 Ağustos'ta Ahlat'ta, 26 Ağustos'ta da Malazgirt Meydanı'nda milletle beraber olduğunu hatırlattı ve bunların devam edeceğini söyledi.
Öte yandan, Büyükgümüş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir" dedi.
"Onun dışında şu an bizim gündemimizde erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak var" diye de ekledi.
AK Parti'de 4 il başkanının değişimine ilişkin soruya Büyükgümüş, "Bunu kardeşlik çerçevesinde ve büyük bir öz güvenle yürüttüğümüz çalışmalar bunlar. Öyle diğerlerinde olduğu gibi kapının, pencerenin kırıldığı, döküldüğü, insanların birbirine hakaretler havada uçuştuğu filan böyle bir şey bizde asla olmaz" yanıtını verdi.
Olağan veya olağanüstü kongre çalışmalarına ilişkin bir soruyu ise Büyükgümüş, "Bizim açımızdan çalışmaların takvimi bellidir. Biz burada olağan bir çalışma dönemini her zaman yürütmüşüzdür. Ve yine öyle olacak. Zaman itibariyle baktığımızda da daha bu konuya aylar olan bir dönemdeyiz. Dolayısıyla şu an gündemimizde böyle bir çalışma yok." diyerek yanıtladı.
AK Paritli kurmayların seçim için 2028 başlarını işaret etmeleri, Anayasa değişikliğinin de seçim sonrasına bırakılacağının işareti olarak yorumlandı.