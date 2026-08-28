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Kaynak: Haber Merkezi / AA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, feshedilen terör örgütü YPG liderlerinden Ferhat Abdi Şahin'i (Mazlum Abdi) danışman olarak atadı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle Mustafa Halil Abdi'yi (Mazlum Abdi) Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atamıştır." ifadeleri yer aldı.

Gelişme, SDG’nin Suriye ordusu ve devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin tamamlandığının açıklanmasından kısa süre sonra gündeme geldi. Abdi, 25 Ağustos’ta Şam’daki Halk Sarayı’nda SDG’nin bağımsız askeri güç olarak varlığına son verildiğini duyurmuştu.

SDG 25 AĞUSTOS’TA FESHEDİLDİ

Mazlum Abdi, Şam’da yaptığı açıklamada SDG güçlerinin Suriye ordusundaki birliklere entegrasyonunun tamamlandığını ve örgütün bağımsız askeri güç olarak görevinin sona erdiğini ilan etti. Süreç, Ahmed El Şara ile Abdi arasında Mart 2025’te imzalanan entegrasyon anlaşmasının ardından yaklaşık 17 ay boyunca yürütüldü.

Anlaşmayla kuzeydoğu Suriye’deki askeri, güvenlik ve idari yapıların merkezi devlet kurumlarına dahil edilmesi hedeflenmişti. Son açıklamayla birlikte SDG’nin askeri yapılanmasının Suriye ordusuna katıldığı ve bağımsız komuta yapısının sona erdiği duyuruldu.

MAZLUM ABDİ’YE CUMHURBAŞKANLIĞI DANIŞMANLIĞI

SDG’nin feshedilmesinin ardından yeni dönemde örgütün üst düzey isimlerinin Suriye devlet kurumlarında görev alacağı yönünde bilgiler gelmeye başladı.

Bölgesel kaynaklara dayandırılan haberlere göre Mazlum Abdi’nin Ahmed El Şara’nın danışmanı olarak görev yapması planlandı. İlham Ahmed için de Suriye’nin yeni siyasi yapılanmasında görev öngörüldüğü bildirildi.

Abdi’nin danışmanlık görevine ilişkin ayrıntılar ve yetki alanı, henüz resmi makamlarca kapsamlı biçimde açıklanmadı.