Ümit Özdağ, 10 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı paylaşımda, Sevr Antlaşması’nın yıldönümünü Türkiye’nin bugün karşı karşıya olduğunu savunduğu yeni siyasi gelişmelerle ilişkilendirerek CHP'ye sert eleştirilerde bulundu. Yeni Parti’ye de kritik bir çağrıda bulunan Özdağ, partinin söz konusu tasarıya karşı “Hayır” tutumu almasını istedi.

Özdağın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Bugün 10 Ağustos 2026. Uğursuz Sevr Anlaşmasının 106. yıldönümü. Ve nasıl bir tesadüf ise Sevr Anlaşmasının 106. Yıldönümünde PKK’ya af ile başlayıp Anayasamızı çok-uluslu, özerk bölgeli devlete dönüştürecek sürecin ilk adımı olan tasarı TBMM’ye getiriliyor.

Bu yasayı DAM ittifakı yani DEM-AK Parti-MHP TBMM’ye getiriyor. Onların amaçları belli. Ancak bu yasa tasarısını CHP de destekliyor. İmza verdi. Hayatında hiç CHP’ye oy vermemiş bir kişi olarak CHP’nin tarihi Lozan mirasını inkar ederek Sevr masadına oturması bana acı veriyor. Atatürk’ün CHP’si diye yıllarca samimi Atatürkçüleri kandıran CHP. Bundan sonra herhangi bir yurttaşımız bana CHP Atatürk’ün partisi derse kalbini ÇOK KÖTÜ kırarım.

'YENİ PARTİ KRİTİK EŞİKTE'

Sayın Özgür Özel’in genel başkan olduğu dönemde CHP Öcalan Komisyonu çalışmalarına katıldı ve bugün Genel Kurula gelen tasarıya zemin oluşturan rapora imza attı. Bu yasa tasarısı TBMM’ye gelirken CHP’den ayrılan Yeni Parti şimdi kritik bir eşikte. Yeni Parti milletvekillerimin bir bölümü HAYIR diyeceklerini açıkladılar. Ancak, Yeni Parti hala karar verebilmiş değil. Umarım, Yeni Parti MKYK’sının yapacağı toplantıdan Hayır kararı çıkar. Eğer Yeni Parti de CHP’nin peşinden gidip DAM ittifakına payanda olursa kimse bize “ Oyları bölmeyelim” demesin. Çünkü cevabımız “ Bırak oyları, vatanı bölmeyin” olacaktır."