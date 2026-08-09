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Kaynak: Haber Merkezi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TBMM gündemindeki “çerçeve yasa” olarak nitelendirilen düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenen Özdağ, partisinin düzenlemeye destek vermemesi gerektiğini savundu.

Özdağ, söz konusu düzenlemeyi Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısı açısından eleştirerek, bunun “çok uluslu ve özerk bölgeli devlete geçişin ilk adımı” olduğunu ileri sürdü.

“BU YASAYA EVET DEMEK İKTİDARA DESTEK OLMAKTIR”

Düzenlemeye verilecek desteğin siyasi sonuçları olacağını savunan Özdağ, “Bu yasa tasarısına ‘evet’ demek Erdoğan ile ittifak yapmak, AK Parti’ye payanda olmak demektir” ifadelerini kullandı.

Özdağ, açıklamasında “eşit yurttaşlık” kavramı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve PKK mensuplarına yönelik olası düzenlemeler üzerinden de muhalefete eleştiriler yöneltti.

ÖZGÜR ÖZEL’E ÇAĞRI

Yeni Parti tabanının söz konusu düzenlemeye karşı olduğunu savunan Özdağ, Özel’e “Atatürk’ün çizgisine gelin” çağrısında bulundu.

Özdağ, “Bu yasaya evet diyerek, yasanın Türk devleti ve Türk milletine karşı bir suç olduğunu zımnen kabul eden bir sürecin parçası olmayın” dedi.

Ümit Özdağ sosyal medya hesabından, "Sayın Özel, Atatürk’ün çizgisine gelin.

Bu yasaya evet diyerek, yasanın Türk devleti ve Türk milletine karşı bir suç olduğunu zımnen kabul eden bir sürecin parçası olmayın. 24 yıl boyunca iktidarın yanlış yaptığını söyleyip, günün sonunda onun getirdiği yasaya imza atmak muhalefet değil, kendi itirazını inkâr etmektir.

Aynı siyasete ortak olup farklı bir sonuç beklemek ise, olsa olsa siyasi bir akıl tutulmasıdır. Özetle, Özgür bey açık olun, net olun, gerçek muhalefet olun.

Ve son olarak bu yasa tasarısına evet derseniz, sakın “biz muhalefet partisiyiz” diye ortaya çıkmayın. Kemal Kılıçdaroğlu’da muhalefet olduğunu söylüyordu. Bu yasaya evet derseniz ancak Kemal bey kadar muhalefet olursunuz." ifadelerini kullandı.